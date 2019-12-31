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С праздником Хабаровский край поздравила Валентина Матвиенко
Пусть в доме царят благополучие, любовь и взаимопонимание - Валентина Матвиенко.
С январскими праздниками жителей Хабаровского края поздравила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. В телеграмме, направленной на имя главы региона, она пожелала в следующем году осуществления планов и надежд.
- Уходящий 2019-й год подарил нам много хорошего, мы реализовали масштабные проекты, приобрели новый опыт. Особая светлая атмосфера, царящая в эти дни, приносит в нашу жизнь согласие и гармонию, надежды на то, что в наступающем 2020 году успешно осуществятся все намеченные планы. Желаю крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах. Пусть рядом всегда будут родные и близкие люди, а в доме царят благополучие, любовь и взаимопонимание, - отметила Валентина Матвиенко.
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