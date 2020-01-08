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Семь человек спасли пожарные от огня в Хабаровске
Около 16.30 8 января на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в жилом доме с административными помещениями на улице Комсомольской. Здание переменной этажности от 2-х до 3-х этажей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По прибытию первых пожарных расчетов было установлено, что возгорание произошло в квартире на первом этаже, горели домашние вещи. Звеньями газодымозащитной службы была организована разведка помещений и поиск людей. Из дома эвакуировано 18 человек, в том числе 1 ребенок. С помощью индивидуальных спасательных устройств в масках из задымленного подъезда было спасено 7 человек, в том числе 5 детей. После осмотра на месте бригадой врачей «скорой помощи», госпитализация никому из жильцов не потребовалась.
Благодаря быстрым и слаженным действиям огнеборцев в 16.45 пожар был локализован, а через 8 минут ликвидировано открытое горение. В 18.39 (хбр) брандмейстеры полностью завершили проливку и разбор места пожара. Его площадь составила порядка 50 кв. метров. От огня пострадали кухня, комната и коридор квартиры.
Всего для ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники и 22 человека личного состава.
По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка для установления причин и обстоятельств происшествия.
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