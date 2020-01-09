На произвол провайдера жалуется хабаровчанин

Провайдер "Redcom" с 1 января 2020 года начал списывать деньги со счетов приоритетных абонентов, и блокировать доступ в интернет, - сообщает хабаровский пользователь.

- У меня 4 января приостановлен доступ к интернету без всяких уведомлений со стороны местного провайдера "Redcom". Суть в данном деле такова, что их оборудование питается от моего счетчика (было заключено дополнительное соглашение с директором предприятия), а они мне в ответ обязаны предоставлять бесплатный интернет со 100% скидкой. Если уже проще говоря - Я им предоставляю электричество для питания их коммутатора на весь до, который стоит на 9 этаже, а они мне "бесплатный интернет" (Потребление их коммутатора D-Link где-то 15 ватт = 300 руб в месяц). Весь год доступ в 2019 году к сети интернет был постоянным. Копейки конечно выходят, их коммутатор стоит на 9 этаже. То есть, всё взаимно как по скриншотам из договора.

- жалуется хабаровчанин.

Но наступило 1 января 2020 года, и без всяких уведомлений доступ к сети заблокировали. При звонке на телефон службы поддержки "Redcom" 8-800-250-44-55, специалисты ответили, что они в курсе того, что с лицевого счета клиента начали списываться денежные средства и не знают почему нет доступа к сети, только некие "Менеджеры" могут дать ответ, но в данный момент они находятся на «новогодних каникулах».

На самом деле сейчас происходит большая путаница с Redcom. Изначально многие абоненты "СтрелаТелеком" (Хабаровские Домовые Сети) являлись и являются действующими, но потом примерно в 2018 году данная Хабаровская компания заключила договор с Владивостокской компанией "Владлинк", и потом понеслась вся это путаница.

Теперь все аккаунты от "Владлинк" принадлежат "Redcom", у которой главный офис на Волочаевской 124. Все старые договоры от "ХДС" у них в базе.