75 млн рублей выделят на поддержку проектов ТОС в Хабаровском крае

В Хабаровском крае объявлен конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Общая сумма грантов составляет 75 млн рублей. Прием заявок на участие продлится с 20 января по 14 февраля, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

По условиям максимальная сумма гранта из краевого бюджета на реализацию одного проекта ТОС должна составлять не больше 750 тысяч рублей. От конкурсантов принимаются инициативы, направленные на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей – это проведение праздничных мероприятий, проведение кружков, организация спортивных секций и т.д. Каждое территориальное общественное самоуправление может подать не больше одного проекта.

Документы на участие принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.30 (на бумажном и электронном носителе), перерыв с 13.00 до 14.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4212) 30-16-28 или на сайте главного управления внутренней политики правительства края в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».

На территории края осуществляют деятельность 632 территориальных общественных самоуправления, из них 2 ТОС созданы в качестве юридического лица, остальные – без образования юридического лица.

С 2016 года проведено семь краевых конкурсов по отбору лучших проектов. Общая сумма финансовой поддержки составила более 186 млн рублей на реализацию 623 инициатив ТОС. К примеру, построены новые детские и спортивные площадки, хоккейные коробки, отремонтированы дворовые территории, отреставрированы памятные места, парки и скверы.