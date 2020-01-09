МЧС подвело итоги праздников в Хабаровском крае

Новогодние каникулы закончились. Можно сказать, что они прошли относительно спокойно. Однако подразделениям МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС пришлось реагировать на ряд серьёзных происшествий. Заблаговременно, начиная с 27 декабря, все они были переведены в режим повышенной готовности, введена в боевые расчеты резервная техника, усилены дежурные караулы и смены, - сообщает пресс-сулжба ведомства.

«За первые 8 дней нового года в Хабаровском крае зарегистрировано около 150 пожаров. Это на 20% меньше чем за аналогический период прошлого года. Преимущественно возгорания происходили в жилье. Причиной тому послужили нарушения правил эксплуатации электроприборов и электрооборудования, печного отопления, а также неосторожное обращение с огнём. Буквально 1 января подразделения пожарной охраны Хабаровского гарнизона реагировали на пожар по повышенному рангу в здании бывшего Дома офицеров на Красной речке. Почти сутки подразделения проводили тушение огня и разбор поврежденных конструкций. Благодаря слаженным действиям удалось отстоять ту часть здания, где находятся административные и офисные помещения. Ещё одни достаточно серьёзный пожар произошёл вечера, 8 января, в жилом доме на улице Комсомольской. В доме барачного типа в квартире первого этажа загорелись домашние вещи. Пожарными расчетами было эвакуировано 18 человек, 7 спасено с помощью индивидуальных спасательных устройств», - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.

Также природная стихия внесла свои коррективы в работу экстренных служб. В Охотском районе в результате образовавшейся нагонной волны пострадало три поселка, где подтопленными оказались порядка16 домов и 45 приусадебных участков. В настоящее время расчистка улиц и придомовых территорий от мусора, шуги, льда проведены, в населенных пунктах продолжают работу комиссии по оценке ущерба и организации выплат пострадавшему населению.

Также в течение всех каникул постоянно велись рейды в местах выезда и выхода людей на лёд. Инспекторы ГИМС проводили мониторинг ледовой обстановки, совместно с органами местного самоуправления и других ведомств организовывались патрулирования, беседы с рыбаками. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

«Стоит отметить, что благодаря заблаговременно проведенной профилактической работе, постоянному контролю за местами проведения массовых мероприятий с участием детей, массовых гуляний, учреждений с круглосуточным пребыванием людей, площадок для запуска пиротехнических изделий происшествий на данных объектах не допущено», – уточнил Алексей Яковлев.