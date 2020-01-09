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Телефонный террорист устроил дополнительный выходной работникам АСЗ
Сегодня около полудня поступило сообщение о заложенном на территории Амурского судостроительного завода взрывном устройстве. Сотрудники завода были немедленно эвакуированы. Сейчас продолжается проверка предприятия на наличие взрывчатки продолжается.
Как сообщает пресс-служба АСЗ, для большинства сотрудников завода рабочий день сегодня закончился – те, кто успел захватить личные вещи, с разрешения руководства отправился домой.
Тех, кто впопыхах при эвакуации не смог забрать свои вещи, разместили в здании Дворца культуры судостроителей. Людей туда доставили на автобусах. Проверка в цехах завода продолжается.
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