Телефонный террорист устроил дополнительный выходной работникам АСЗ

Сегодня около полудня поступило сообщение о заложенном на территории Амурского судостроительного завода взрывном устройстве. Сотрудники завода были немедленно эвакуированы. Сейчас продолжается проверка предприятия на наличие взрывчатки продолжается.

Как сообщает пресс-служба АСЗ, для большинства сотрудников завода рабочий день сегодня закончился – те, кто успел захватить личные вещи, с разрешения руководства отправился домой.

Тех, кто впопыхах при эвакуации не смог забрать свои вещи, разместили в здании Дворца культуры судостроителей. Людей туда доставили на автобусах. Проверка в цехах завода продолжается.