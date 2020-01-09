Новости
Обещанного три года ждут: губернатор Сергей Фургал поставил жителей Хабаровского края в неудобное положение
Бывшие работники и акционеры ОАО "Санаторий Уссури" обратились к губернатору Фургалу с призывом о помощи.
По их словам, после передачи санатория в краевую собственность ситуация на предприятии заметно ухудшилась.
- Вы четыре раза были у нас в "Санатории Уссури", встречались с работниками и жителями и заверили, что санаторий будет жить и развиваться, - говорится в обращении к Фургалу. - Но текущая ситуация говорит об обратном. Заканчивается 2019 год, а санаторий так и не начал работать. Людей уволили, а других мест работы просто нет, люди и их семьи остались без работы и без зарплаты.
Как отмечают авторы обращения, радужные перспективы краевое правительство сулит санаторию в 2022 году. И то, только при наличии дополнительно 2 миллиардов рублей.
Пока же бывшие работники санатория и уволенные избиратели Сергея Фургала не понимают, на что им влачить свое существование. Что ж, как говорит народная мудрость: обещанного три года ждут. А там - посмотрим!
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов14 631
Полный абсурд: в Хабкрае выделили 37 миллионов на отлов бездомных животных11 729
С места событий: Останки на берегу водоема10 927
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 990
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136