Новый год и Рождество - волшебство и колдовство

Новый год… Есть в нем, что- то загадочное, волшебное, есть надежда на чудо, осуществление мечты. Все мы надеемся на лучшее, именно в эту волшебную пору. Но…для МАУ «Центр работы с населением «Единство», судьба приготовила «неприятный сюрприз». В новогоднюю ночь случился пожар в здании учреждения, единственном на Красной речке, которое посещают все: от мала, до велика. Здесь каждый может найти занятие по душе. Кто- то занимается йогой, кто- то танцами, кто- то хэнд мэйдом, а кто- то просто приходит на других посмотреть и себя показать, исполнив творческие номера на проводимых мероприятиях. Чрезвычайная ситуация посеяла много разговоров, пересудов о дальнейшей работе учреждения, но центр продолжает свою работу.

Например, сегодня 9 января 2020 года прошла интеллектуальная игра Капитал - шоу «Поле чудес», посвященная Новому году и Рождеству. В ней приняли участие ребята в возрасте от 6 до 13 лет. Перед каждым туром прошёл отборочный раунд, где нужно было ответить на вопросы. Победившие и стали участниками занимательной игры. Был здесь и черный ящик, и две шкатулки, но только с конфетами.

В первом туре на вопрос: «Какое растение служило хлопушками в Древнем Китае?» (бамбук), несмотря на открывшиеся буквы «б», «а», «м» буквально в первые минуты, ответ вызвал затруднение. И только благодаря сектору «плюс», слово удалось разгадать.

Во втором туре не обошлось без банкротства. Три первых хода у участников выпадал этот нехороший сектор, а один из игроков Денисов Максим, почти до конца так и оставался банкротом, не назвав ни одной буквы, но победителем тройки стал именно он, угадав слово, когда всё -таки появилась такая возможность.

А вот задание третьего тура: «В какой стране появились новогодние открытки?» оказалось легким. Все три участника однозначно ответили правильно: «Китай».

Между раундами прошла викторина со зрителями, в которой победу одержала, блеснув знаниями, Чубатая Маргарита.

В финал вышла Софья Атморская, она согласилась участвовать в супер- игре. И выиграла!!!Победу сопровождали громкие аплодисменты зрителей и участников.

Победительница была награждена супер- призом, остальные участники получили памятные подарки.

Довольные и счастливые ребята долго не расходились по домам, они делились своими впечатлениями, вкусными сладкими призами и загадывали новогодние желания.

Мы приглашаем жителей и гостей города Хабаровска посетить МАУ «Центр работы с населением «Единство».

Художественный руководитель Галангуева Н. В.