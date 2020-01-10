Мошенникам не удастся навязывать свои услуги по поверке счетчиков

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан Федеральный закон от 28 декабря 2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений».

Согласно принятым изменениям, устанавливается приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений. Такая электронная регистрация станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут не действительны.

Норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступает в силу в сентябре 2020 года — это время необходимо для доработки необходимой инфраструктуры и адаптации к ней всех участников метрологической деятельности.

После того, как изменения вступят в силу, специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет занести ее результаты в реестр Росстандарта – Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, который функционирует уже на протяжении 6 лет. Владелец счетчика получит доступ к этим данным в разделе системы "Сведения о результатах поверки средств измерений" по заводскому номеру счетчика. Кроме того, он будет информирован о дате следующей поверки.

- Это уменьшит риск мошеннических действий, когда происходит навязывание поверки или замены счетчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства, а также поможет бороться с недобросовестными организациями, - отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Бумажные свидетельства о поверке будут оформляться по желанию владельца прибора и носить лишь дополнительный информационный характер. Связано это с тем, что бумажные свидетельства порождают фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов. Исключить это позволит только однозначная электронная фиксация результатов поверки.