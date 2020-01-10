840 млн рублей из федерального бюджета выделят на строительство хирургического корпуса детской больнице в Хабаровске

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пописал распоряжение о распределении федеральных субсидий на строительство объектов здравоохранения в регионах. Средства в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение» в ближайшие три года получат 46 субъектов. Хабаровскому краю выделено около 840 млн рублей на строительство хирургического корпуса детской больницы имени Пиотровича в Хабаровске, - сообщает пресс- служба губернатора и Правительства Хабаровского края.

Средства регион получит в два этапа – по 420 млн рублей в 2020 и 2021 годах. Еще около 160 млн рублей будет выделено из краевого бюджета. Ввести объект на 130 коек планируется в 2021 году. Новый корпус оснастят современным оборудованием. Появится больше возможностей для раздельного лечения пациентов с легкими и более сложными инфекционными заболеваниями.

Как сообщили в региональном минстрое, проект прошел государственную экспертизу и готов к реализации. В первом квартале этого года планируется провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика и начать строительство.

Напомним, что в этом году в перечень проектов для краевого финансирования включено строительство 6 объектов здравоохранения. Продолжится строительство палатного корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, а также лечебного корпуса центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре. Помимо хирургического корпуса детской больницы имени Пиотровича, начнется строительство ФАПа в селе Средний Ургал, вертолетной площадки городской больницы №2 в Комсомольске-на-Амуре, детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска.

Кроме того, будут объявлены конкурсы на проектирование 10 ФАПов и 7 амбулаторий, стационарного комплекса с отделением скорой медицинской помощи районной больницы в Советской Гавани.