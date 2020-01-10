«Молодому Дальневосточнику» исполнилось 99 лет

Моя жизнь в Хабаровске поделилась на две части. До «Молодого Дальневосточника XXI век» и сейчас, когда я – часть небольшого, но, на мой взгляд, очень творческого коллектива. Газета – одна из старейших на Дальнем Востоке и в городе, который «белым парусом вдоль Амура».

Раньше был героем статей и новостей. То я в мире розовых кукол, то – позднее яблоко. Как-то разозлился на одну журналистку. Тогда я работал на радио «Олимп». В отместку месяц заканчивал программу поздравлений, как мне казалось, самой дурацкой песней на свете самой безголосой и тупорылой певицей из российской попсни. Там было что-то типа « девочки, это лето за нас». Кто-то стал поговаривать о нашем романе. Даже в одной газете в рубрике «Читатели спрашивают» хабаровчанам разъяснили, что романа нет и не было.

В газете как-то была опубликована подборка моих стихов. Так что гордиться есть чем.

Никогда не думал, что буду работать в МД, но пути господни неисповедимы. И вот я уже четвертый год в этом издании. За это время мои статьи трижды выигрывали краевой конкурс «СМИ за мир».

Прошлый год принес победу в дальневосточном этапе всероссийского конкурса «СМИротворец». В итоговом конкурсе в Москве во время церемонии награждения прозвучало название газеты – 2- место. В этом конкурсе принимало участие более 9700 работ со всей России.

В 1999-м году я стал лауреатом тогда администрации Хабаровского края в области молодежной политики. Потом затишье. И уже в 2018-м вновь награда от краевого правительства. Но звучит уже по другому : «Лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства».

Доволен ли я работой в газете? Я горжусь, что я стал частью этой долгой МД-шной журналистской историей, что моя маленькая скромная фамилия стоит в одном ряду с такими величинами, как П. Комаров, Р. Казакова, К. Седых, Н. Рогаль, И. Машуков, С. Бытовой, Д. Нагишкин, В. Павчинский В. Сунгоркин, И. Коц, А. Куприянов, Н. Наволочкин, Сергей Лукьяненко и даже братья Стругацкие.

10 января «Молодому дальневосточнику» исполнилось 99 лет. В 1921 году в Чите стала выходить газета с весьма претенциозным названием - «Юная рать». Это был печатный рупор Дальбюро ЦК РКСМ. С переносом столицы Дальневосточного края из Читы в Хабаровск в наш город перебралась и редакция газеты. С 15 ноября 1925 года газета выходила под названием «Набат молодежи». С 15 июня 1932-го по август 1941-го издание называлось «Тихоокеанский комсомолец». 25 ноября 1945-го - «Молодой дальневосточник». 13-го января 2016-го добавилось «XXI век».

С днем рождения, дорогая газета!

Доживем ли до ста ли? Время покажет.

Юрий Вязанкин