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Гимнастки Хабаровского края выиграли первенство ДФО
Победой сборной Хабаровского края завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике в Южно-Сахалинске. Награды оспаривали более 250 гимнасток из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, Республики Саха (Якутии), Бурятии, Еврейской автономной области, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей. По результатам соревнований четыре спортсменки нашего края получили путевки на первенство России в Москву.
Победительницами первенства ДФО в командном зачете стали воспитанницы хабаровской СШ «Олимпия»: Александра Чен, Вероника Забродина, Александра Белякова и Ирина Гуськова (тренер Елена Бовсуновская), а также комсомольчанки Евгения Колчина и Виктория Омелькова.
Золотые медали гимнастки «Олимпии» выиграли и в групповых упражнениях. Победу праздновала команда «Отрада», в составе которой выступили: София Степура, Мария Казакова, Алена Гапченко, Алена Чирва, Ксения Просмушкина и
Кристина Фадеева (тренер команды Ольга Борзова).
В личном зачете по программе первого спортивного разряда первое место у хабаровчанки Ирины Гуськовой, второе – у комсомольчанки Евгении Колчиной. По программе кандидатов в мастера спорта серебряную награду завоевала воспитанница «Олимпии» Вероника Забродина, уступив первенство гимнастке, которая представляет Бурятию, но тренируется в Москве.
— Очень жесткая конкуренция была на этих соревнованиях, Победа в командном первенстве далась не легко. Была напряженная, серьезная борьба за каждую десятую балла. Наши девочки выступили очень хорошо и обошли сборные Сахалина и Бурятии, которые заняли второе и третье места. В групповых упражнениях было представлено 25 команд. Впервые так много. И если в прошлом году мы не смогли в этом виде подняться на пьедестал, то в этот раз потеснили обе приморские команды и стали первыми. Девочки молодцы, постарались, собрались. Сделали чисто сложные упражнения. Мы очень много и упорно работали. Это вознаграждение на наш труд, - рассказала директор СШ «Олимпия», председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.
По итогам соревнований четыре спортсменки Хабаровского края получили путевки на первенстве России, которое пройдёт с 16 по 22 января в Москве. Туда уже через два дня отправятся: Александра Чен, Вероника Забродина, Евгения Колчина и Ирина Гуськова.
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