На поисковые работы направились спасатели в Хабаровском крае

В Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России поступило распоряжение на проведение поисковых работ в Вяземском районе Хабаровского края, - сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мужчина 1984 года рождения работал сторожем спецтехники в районе села Капитоновка. 30 декабря он убыл в лесной массив на дровяную деляну и до настоящего времени его местонахождение не известно.

На поисковые работы в автомобиле КАМАЗ повышенной проходимости с необходимым снаряжением и снегоходом выдвинулись спасатели регионального отряда в количестве 6 человек. Также, в составе поисковой группы - кинологический расчет ДВРПСО МЧС России.