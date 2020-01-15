Нам здесь больше не работать – коллектив санатория «Уссури»

Собраться в ледяных стенах некогда вполне стабильной здравницы в селе Бычиха зампреда краевого правительства по соцвопросам, министра здравоохранения, главу Хабаровского района, других ответственных лиц и несколько десятков экс-работников «Уссури» заставила нужда. Первых - нужда выполнить поручение губернатора и ознакомить некогда дружный коллектив с шагами по «дорожной карте», последних - нужда в прямом смысле, с которой они столкнулись, лишившись постоянной работы.

- Докладываю, что 28 декабря на счета санатория были переведены 47 млн рублей, и перед самым новым годом мы рассчитались с кредиторами, заплатили налоги на землю и погасили остатки долгов по заработной плате. На сегодняшний день вышли в ноль. И компания, которая содержит котельную, купила новое оборудование, но нам это ничего не стоило, мы платим только за гигакалории, - бодро отчитывается гендиректор санатория «Уссури» Александр Молчанов, назначенный на эту должность в сентябре прошлого года (тринадцатый по счет руководитель за 9 лет!).

- Боже, кому там заплатить хоть за одну гигакалорию, пальцы уже отваливаются, - мелькает предательская мысль.

Сейчас расчет с долгами - главный козырь на руках регионального правительства. Не будь пересмотра бюджета в последний момент и погашения накопившихся долгов - санаторию грозило уйти с молотка в рамках процедуры банкротства. Вялый ропот в рядах собравшихся - как попытка одобрения широкого жеста краевых чиновников (которые, между прочим, основную часть акций санатория получили безвозмездно).

Пообещав около года назад спасти материально-техническую базу и коллектив «Уссури», глава региона Сергей Фургал сделался для жителей Бычихи и других окрестных сел едва ли не мессией.

- Когда мы узнали, что санаторий забирают в краевую собственность - обрадовались, у нас появилась надежда. Когда собрались здесь делать детский центр по примеру «Сириуса» - тоже вдохновились. Потом оказалось, что санаторий передают минздраву - тоже восприняли с энтузиазмом, - говорит один из бывших акционеров.

Но прошел почти целый год, людей сократили, оставив около 20 единиц охраны (генеральный директор не смог точно назвать их количество, сославшись на необходимость обратиться в бухгалтерию).

И… барабанная дробь - из зала задают неудобный вопрос. Бывшие работники случайно натыкаются в краевой газете на информацию о намеченном на 31 января собрании акционеров. Вопрос в повестке - о ликвидации АО «Санаторий «Уссури». А это, по информации краевого объединения профсоюзов, бесплатно передавшего около 50% акций правительству региона, объект с балансовой стоимостью примерно в 200 млн рублей. Какова же будет судьба 59-летнего санатория?

Короткий деловой спич главного врача ККБ № 2 Михаила Космачева: утверждение медицинской идеологии обновленной здравницы, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт основного корпуса и водоочистных сооружений, работы по реконструкции - все должно уложиться в срок до августа 2021 года. Еще 60 дней на лицензирование санаторно-курортной деятельности - и можно принимать новых пациентов. Чтобы все это реализовать, вместо акционерного общества власти намерены создать казенное учреждение.

Еще десять минут назад готовый аплодировать сокращенный персонал санатория (в лучшие годы здесь, на минутку, трудились 400-500 человек) начинает роптать.

- Вы не сможете меньше чем за два года все это сделать! - парирует из зала бывший председатель совета директоров АО «Уссури» Лилия Нестерова.

Да и при самом лучшем раскладе перспектива еще пару лет просидеть без заработка участников встречи, прямо скажем, не радует.

На вопрос - сколько денег требуется на восстановление санатория, глава минздрава Александр Витько дипломатично напоминает, что еще нет проекта, а значит, оперировать четкими цифрами его ведомство пока не может. В кулуарах собрания звучат суммы от 80 миллионов до 2 миллиардов - сам разбег наводит на мысль, что ни один из «счетоводов» не близок к истине.

Руководители от здравоохранения стали заложниками ситуации - по рангу они должны выполнять поручения губернатора, и прилагают для этого все имеющиеся в их распоряжении силы. Только вот и губернатору хорошо бы выполнить свою добрую волю и после разработки концепции модернизации санатория обеспечить выделение необходимых бюджетных средств. На этот год заложено лишь 17 миллионов - чтобы можно было хоть как-то содержать обезлюдевшее хозяйство: заправленные постели в комнатах, вымытые насадки на полотенцах возле ингаляторов. Как будто здесь прямо сейчас готовы принимать вчерашних инфарктников.

Мешает, увы, предписание госпожнадзора на 13 страницах - это еще одна «хроническая болезнь» санатория. Все диагнозы, видимо, покажет вскрытие умирающего АО, убийство которого запланировано через две недели. Говорят - из милосердия. А ведь 25 февраля 2019 года на официальном сайте правительства сообщалось: «Менять форму собственности для управления новым учреждением в правительстве края не намерены, так как это позволит привлечь дополнительное финансирование для реализации нового проекта».

- Да, похоже, мне здесь уже не поработать. Если только лечиться привезут, когда совсем загнусь, - подводит неофициальный итог встречи бывшая работница санатория.

Дмитрий Мартыненко