Неоправданная жестокость

Казаки выступают с ходатайством об освобождении Юрия Васильева

Сегодня в Хабаровском краевом суде рассматривается апелляционная жалоба по делу известного предпринимателя Юрия Васильева – об избрании иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

- Считаем, что мера пресечения - арест - является неоправданно жестокой, не соответствующей личности Юрия Петровича, - говорит председатель совета старейшин общественного объединения Уссурийского казачьего войска Геннадий Суханов. – Юрий Васильев – один из организаторов транспортной системы Дальнего Востока. По всему региону знают его личный вклад в организацию пассажирских перевозок, в развитие качественного транспортного обслуживания населения. Он зарекомендовал себя как умелый организатор и хороший руководитель, всегда идет навстречу людям, всегда готов помочь. Его заслуги перед казачьим миром Дальнего Востока значимы и весомы. А факты, по которым он обвиняется, требуют тщательной проверки и доказательств и могут оказаться надуманными. Рано клеить ярлыки!

Напомним, Юрия Васильева, владельца крупной транспортной компании «Пять звезд», задержали накануне Нового года. По версии правоохранительных органов, бизнесмен якобы дал взятку начальнику управления транспорта администрации Хабаровска Сергею Суковатому, купив у него автомобиль по завышенной цене.

Матрена Ефимова