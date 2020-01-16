Расходы на дороги Хабаровского края урезаны вдвое

Законом о бюджете Хабаровского края на 2020 год расходы по статье «Дорожное хозяйство» предусмотрены в объеме 7 121 065,46 руб. Эта сумма – в два раза меньше, чем закладывалась на эти цели в 2018-2019 годах: тогда расходы краевой казны на эти цели составили 13 039 464,72 и 14 456 392,34 руб. соответственно.

Такая экономия становится все менее понятной избирателям. «Дороги и транспортные средства – боль нашего края. И причина – не в больших расстояниях, а в безграмотном управлении. Трудно сказать, где в этой отрасли нет проблем», - отмечал в своей предвыборной программе Сергей Фургал, заявляя о необходимости уделять этому вопросу максимальное внимание.

Сейчас же выясняется, что обещания остаются обещаниями, а не реальными шагами, поскольку выделение средств на дорожное хозяйство идет на убыль. В частности, в 2018 году из консолидированного бюджета Хабаровского края было направлено 8,7 млрд руб. В 2019 году эта сумма составила уже 6,5 млрд руб., а прогноз на 2021 год еще скромнее – 5,7 млрд руб.

На что делается расчет? На федеральные транши? Возможно, в течение года Москва добавит денег на дороги. Но сложившаяся картина наводит на мысль о том, что команда ЛДПР в регионе предпочитает популистские шаги (в том числе по экономии на всем и вся) целенаправленному развитию инфраструктуры. В этом смысле на территории Хабаровского края фиксируется даже не стагнация, а откат назад.

Начать хотя бы с того, что в январе 2018 года увидело свет постановление правительства региона «О перспективах развития сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края до 2022 года». Им подытоживалось проделанное за несколько лет и намечались стратегические и тактические задачи на следующие 4 года.

К тому моменту был сформирован значимый задел: за период 2014 – 18 годов объем инвестиций в апгрейд дорожной сети края составил 29 млрд рублей. Была завершена автодорога Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре: были созданы условия для передачи трассы в федеральное ведение.

Еще одним достижением в сфере дорожного хозяйства стал старт строительства автодорожного обхода Хабаровска на условиях ГЧП. Эксперты подтверждают: эта дорога имеет важное стратегическое значение для Дальнего Востока, она нацелена не только на облегчение дорог внутри краевого центра от транзитного транспорта, но и создает условия для прорыва в экономическом развития территории.

В 2017 году край вошел в нацпрограмму «Безопасные и качественные дороги». Тогда финансирование составило 1 381,95 млн руб. (625,00 млн руб. – федеральный бюджет, 608,09 млн руб. – краевой, 148,86 млн руб. – бюджеты муниципалитетов). В 2018 году объем финансирования в рамках проекта увеличился до 2 млрд рублей.

«Дорожная карта» по развитию транспортной сферы предусматривала перенаправление мощностей дорожно-строительных организаций после ввода в эксплуатацию трассы на Ванино на другие важные объекты. В частности – на продолжение строительства автодороги Селихино – Николаевск-на-Амуре. В 2018 году на этот объект было направлено почти 200 млн руб. В целом планы были очень серьезные, так как реальность расслабляться не позволяла.

Необходимость вкладываться в проекты, начатые еще прежней командой, похоже, не нравится нынешнему составу краевого правительства. Например, сообщается, в краевом правительстве чуть ли не задумались о том, чтобы вообще уйти от финансирования дороги «Обход Хабаровска»: корреспонденты портала «ДВХаб» писали, что на декабрьских слушаниях проекта бюджета в краевой думе депутаты перенаправили почти 1 млрд руб. на 2020 год с объездной трассы на программу «Безопасные и качественные дороги».

Между тем крупные профильные предприятия на фоне отсутствия заказов катятся на грань банкротства. Уже не подняться «Крайдорпредприятию», в кризисе «Дальстроймеханизация», выполнившая основной объем работ на участке Селихино – Ванино и планировавшая развернуть деятельность на дороге до Николаевска-на-Амуре. Но этой дороги в планах нет, а другие подряды достались недавно организованной компании «Региоснаб», заместителем главного инженера в которой, к слову, трудится… Сергей Фургал. Да-да, Сергей Константинович Фургал – внук депутата краевой думы Вячеслава Фургала и внучатый племянник губернатора.

Тревожным фоном для складывающейся ситуации стали обещания краевого правительства заняться «Бамовской дорогой» (от Города юности до Чегдомына): чтобы взяться за такой проект, во-первых, необходимых завершить начатые, а во-вторых, добиться федерального финансирования.

Видимо, по причине того, что расходы на дорожное хозяйство серьезно проседают, который день общественность «кормят» сообщениями о том, сколько километров дорог отремонтируют в этом году по программе «БКАД». Увы, облагодетельствованы будут лишь Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Что будет с дорогами в самых отдаленных уголках края?

Евгений Мезенцев