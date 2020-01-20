Экология: Старт дан

Спустя 60 лет на Амуре будет проведена большая научная экспедиция по определению рыбных запасов

Для сохранения запасов тихоокеанского лосося и развития устойчивого рыболовства WWF России считает крайне необходимым проведение намеченных на 2020-2024 гг. ВНИРО экспедиций «Рыбы реки Амур». Последние два года данные общественного мониторинга показывают практически пустые нерестилища кеты на Амгуни, Анюе и Тунгуске.

В Международный год лосося – 2019 WWF России вместе с партнерами из общественных организаций, заповедников и национальных парков бассейна Амура удалось привлечь внимание общественности и ответственных структур к проблеме сохранения дикого лосося. Тихоокеанский лосось играет важную роль в экологии, экономике, образе жизни людей. Поэтому то, что происходит с лососем сегодня, будет ли эта рыба на нашем столе и в наших реках завтра, — вопрос, который волнует не только специалистов, власть, рыбопромышленников, науку, но и каждого жителя страны, а дальневосточников тем более.

В последние годы численность приходящих в Амур на нерест тихоокеанских лососей, особенно летней кеты, снижается. Уменьшение количества рыбы заметно уже даже в нижнем течении Амура, о чем в WWF России неоднократно поступали обращения от граждан. Реальное положение дел с лососевыми наглядно показал общественный мониторинг кеты на притоках Амура, который был начат в 2018 году при поддержке WWF России Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и проводился с участием активистов Ассоциации, зоологов и ихтиологов.

Так, осенью 2018 года независимое обследование выявило практически пустые нерестилища на Амгуни, Анюе и Тунгуске — в среднем 0,1 экземпляра на 100 м² реки при норме для осенней кеты около 50 рыб. В Год лосося—2019 рыбы было обнаружено чуть больше: на Амгуни – 0,24, на Анюе – 2,5, на Тунгуске – 0,06 экземпляров на 100 м², то есть нерестилища по-прежнему остаются пустыми.

Ситуация с летней кетой оказалась ещё плачевнее. В 2019 году по просьбам самих рыбаков был установлен запрет на промышленный лов летней кеты. Во время общественного мониторинга ни в одной из нерестовых рек выше Николаевска-на-Амуре летняя кета и горбуша не были обнаружены. В главном нерестовом притоке Амура, Амгуни, удалось отметить лишь 1 экземпляр отнерестившейся кеты и 2 экземпляра живой рыбы.

«Дело в том, что в последние годы рекомендуемый вылов кеты и горбуши определялся рыбохозяйственной наукой на основании данных о фактическом вылове лососёвых в предыдущие годы. При таком истощительном подходе основные нерестилища на Амуре оставались пустыми, начиная с 2017 года, что подтверждается результатами общественного мониторинга и информацией от местных жителей. Ещё один существенный фактор, который дает дополнительную нагрузку на запас лососевых рыб сверх разрешенного объема вылова, — браконьерство. Совмещение как минимум двух этих факторов приводит к истощению рыбных запасов, — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. — Выявленные факты браконьерства и пустые нерестилища подтвердили необходимость проведения регулярных серьезных научных обследований и усиления мер охраны лососевых на Амуре. Поэтому мы приветствуем инициативу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии о старте в 2020 году большой научной экспедиции на Амуре. Это решение давно назрело и крайне необходимо для сохранения запасов тихоокеанского лосося как основы устойчивого рыболовства».

В 2019 г. в соответствии с решением Коллегии Росрыболовства ФГБНУ «ВНИРО» разработана Программа развития рыбохозяйственных исследований в пресноводных водных объектах Российской Федерации в 2020–2024 гг., частью которой являются «Рыбы реки Амур».

По данным ВНИРО, в 5-летний план подпрограммы «Рыбы реки Амур» внесено проведение нескольких экспедиций: Верхнеамурской (в реке Амур от границы Амурской и Читинской областей до г. Хабаровска); Нижнеамурской (в русле р. Амур от г. Хабаровска до г. Николаевска-на-Амуре); Уссури-Ханкайской (в реке Уссури и озере Ханка) и экспедиции Амурский лиман (во всей акватории Амурского лимана, включая притоки).

«Подобное масштабное обследование реки Амур было проведено 60 лет назад, в период с 1945 по 1959 годы, экспедицией известного учёного-ихтиолога Георгия Васильевича Никольского. Заявленная в этом году ВНИРО серия экспедиций внушает надежду, что на Амуре все же начнется эра устойчивого управления рыбными запасами. Перед тем как управлять, надо выяснить состояние ресурсов и попытаться оптимизировать процессы. Главное, чтобы 5-летние планы ВНИРО не остались на бумаге, были выполнены в полном объеме на всех основных нерестилищах Амура, дали научную оценку состояния популяций лососевых и прогноз на долгосрочную перспективу. Ведь как любая хозяйственная отрасль, рыболовство должно быть научно обоснованным, обеспечивать сохранение лососевых. Более того, для определения прогнозируемого вылова и продолжения ведения промышленного лова обследования по заполнению основных нерестилищ необходимо проводить ежегодно. Полагаем, что общественный мониторинг, который будут продолжать на нерестовых притоках Амура добровольцы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края при поддержке WWF России, дополнит общую картину состояния запасов лососевых, которую выдаст наука», — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям.

Как сообщила пресс-служба ВНИРО, с учетом климатических изменений и увеличения масштабов антропогенного воздействия традиционного мониторинга недостаточно для полноценного анализа современного статуса экосистемы Амура, разработки прогноза ее изменений и рациональной организации рыбного хозяйства в бассейне реки. Необходимо усовершенствовать имеющиеся подходы к управлению запасами водных биологических ресурсов, развитию устойчивого рыболовства и организации эффективного рыбохозяйственного комплекса в бассейне Амура.

Елена Старостина