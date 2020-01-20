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Экология: Старт дан
Спустя 60 лет на Амуре будет проведена большая научная экспедиция по определению рыбных запасов
Для сохранения запасов тихоокеанского лосося и развития устойчивого рыболовства WWF России считает крайне необходимым проведение намеченных на 2020-2024 гг. ВНИРО экспедиций «Рыбы реки Амур». Последние два года данные общественного мониторинга показывают практически пустые нерестилища кеты на Амгуни, Анюе и Тунгуске.
В Международный год лосося – 2019 WWF России вместе с партнерами из общественных организаций, заповедников и национальных парков бассейна Амура удалось привлечь внимание общественности и ответственных структур к проблеме сохранения дикого лосося. Тихоокеанский лосось играет важную роль в экологии, экономике, образе жизни людей. Поэтому то, что происходит с лососем сегодня, будет ли эта рыба на нашем столе и в наших реках завтра, — вопрос, который волнует не только специалистов, власть, рыбопромышленников, науку, но и каждого жителя страны, а дальневосточников тем более.
В последние годы численность приходящих в Амур на нерест тихоокеанских лососей, особенно летней кеты, снижается. Уменьшение количества рыбы заметно уже даже в нижнем течении Амура, о чем в WWF России неоднократно поступали обращения от граждан. Реальное положение дел с лососевыми наглядно показал общественный мониторинг кеты на притоках Амура, который был начат в 2018 году при поддержке WWF России Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и проводился с участием активистов Ассоциации, зоологов и ихтиологов.
Так, осенью 2018 года независимое обследование выявило практически пустые нерестилища на Амгуни, Анюе и Тунгуске — в среднем 0,1 экземпляра на 100 м² реки при норме для осенней кеты около 50 рыб. В Год лосося—2019 рыбы было обнаружено чуть больше: на Амгуни – 0,24, на Анюе – 2,5, на Тунгуске – 0,06 экземпляров на 100 м², то есть нерестилища по-прежнему остаются пустыми.
Ситуация с летней кетой оказалась ещё плачевнее. В 2019 году по просьбам самих рыбаков был установлен запрет на промышленный лов летней кеты. Во время общественного мониторинга ни в одной из нерестовых рек выше Николаевска-на-Амуре летняя кета и горбуша не были обнаружены. В главном нерестовом притоке Амура, Амгуни, удалось отметить лишь 1 экземпляр отнерестившейся кеты и 2 экземпляра живой рыбы.
«Дело в том, что в последние годы рекомендуемый вылов кеты и горбуши определялся рыбохозяйственной наукой на основании данных о фактическом вылове лососёвых в предыдущие годы. При таком истощительном подходе основные нерестилища на Амуре оставались пустыми, начиная с 2017 года, что подтверждается результатами общественного мониторинга и информацией от местных жителей. Ещё один существенный фактор, который дает дополнительную нагрузку на запас лососевых рыб сверх разрешенного объема вылова, — браконьерство. Совмещение как минимум двух этих факторов приводит к истощению рыбных запасов, — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. — Выявленные факты браконьерства и пустые нерестилища подтвердили необходимость проведения регулярных серьезных научных обследований и усиления мер охраны лососевых на Амуре. Поэтому мы приветствуем инициативу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии о старте в 2020 году большой научной экспедиции на Амуре. Это решение давно назрело и крайне необходимо для сохранения запасов тихоокеанского лосося как основы устойчивого рыболовства».
В 2019 г. в соответствии с решением Коллегии Росрыболовства ФГБНУ «ВНИРО» разработана Программа развития рыбохозяйственных исследований в пресноводных водных объектах Российской Федерации в 2020–2024 гг., частью которой являются «Рыбы реки Амур».
По данным ВНИРО, в 5-летний план подпрограммы «Рыбы реки Амур» внесено проведение нескольких экспедиций: Верхнеамурской (в реке Амур от границы Амурской и Читинской областей до г. Хабаровска); Нижнеамурской (в русле р. Амур от г. Хабаровска до г. Николаевска-на-Амуре); Уссури-Ханкайской (в реке Уссури и озере Ханка) и экспедиции Амурский лиман (во всей акватории Амурского лимана, включая притоки).
Как сообщила пресс-служба ВНИРО, с учетом климатических изменений и увеличения масштабов антропогенного воздействия традиционного мониторинга недостаточно для полноценного анализа современного статуса экосистемы Амура, разработки прогноза ее изменений и рациональной организации рыбного хозяйства в бассейне реки. Необходимо усовершенствовать имеющиеся подходы к управлению запасами водных биологических ресурсов, развитию устойчивого рыболовства и организации эффективного рыбохозяйственного комплекса в бассейне Амура.
Елена Старостина
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