Люди стали бояться летать

К Новому году неожиданно активизировались самолетные хулиганы. В Хабаровском аэропорту сняли с борта воздушного судна супружескую пару, которая собиралась отдохнуть во Вьетнаме.

По словам начальника подразделения информации Управления МВД России на транспорте нашего Дальневосточного федерального округа Ольги Мироненко, сотрудниками линейного отдела полиции были задержаны в аэропорту и привлечены к ответственности 44-летний мужчина и его 39-летняя жена. Было получено оперативное сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что на борт самолета сообщением Хабаровск – Фукуок, готовящегося к вылету, поднялись пассажиры в состоянии алкогольного опьянения и нарушают общественный порядок.

При доставлении правонарушителей в дежурную часть мужчина продолжал вести себя агрессивно, оскорблял грубой нецензурной бранью сотрудника пограничного контроля, угрожал ему расправой и пытался нанести телесные повреждения. Проведенное медицинское освидетельствование показало концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом мужчиной воздухе около 1 промилле, а женщины 1,3.

Мировым судом Хабаровска в отношении мужчины было принято решение об административном аресте, а женщину оштрафовали. Кроме того, в отношении ее супруга проводится процессуальная проверка, материалы будут направлены в ДВ СУ на транспорте Следственного комитета РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оскорбление представителя власти»).

В отношении пассажира бизнес-класса из Новосибирска такое дело уже возбуждено. Экстренную помощь полиции запросил командир экипажа еще на подлете к Хабаровску. Пьяный мужчина сначала доставал соседку всяческими оскорблениями и агрессией, а когда ее пересадили, переключился на бортпроводников, рвался в кабину пилотов и к аварийному выходу, на замечания экипажа абсолютно не реагировал.

Дважды «отличились» пассажиры из Бурятии. Пьяные мужчины в возрасте 33 и 37 лет за нарушение общественного спокойствия были сняты с самолета, следовавшего в Иркутск. Оба были привлечены к ответственности по ст. 20.21 и 20.1 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство»).

Еще семерых жителей Бурятии в возрасте от 35 до 63 лет также сняли с борта воздушного судна, следовавшего в Иркутск. Они были настолько пьяны, что некоторые возвращались обратно в аэропорт Хабаровска, как говорят в народе, на карачках. Все были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Как рассказала Ольга Мироненко, только в минувшем году в регионе с авиарейсов было снято 115 пассажиров, из них шестеро - за преступления. Прежде всего - за злостное хулиганство (которое, кстати, предусматривает до 500 тысяч рублей штрафа и до пяти лет лишения свободы). Остальные привлекались к административной ответственности за курение в самолете и банальную пьянку. А с начала этого года на Дальнем Востоке пришлось снимать с рейсов или даже выносить из самолетов более семидесяти пассажиров. Половина была уже пьяна.

Кстати, не забуду случай, когда один такой «товарищ» умудрился «посеять» барсетку с крупной суммой, и далеко не в рублевом эквиваленте. Полицейские, конечно же, молодцы, деньги нашли и вернули нетрезвому владельцу. Так он даже спасибо им не сказал.

А вообще, по данным Росавиации, ежегодно органы внутренних дел на воздушном транспорте привлекают к административной ответственности более тысячи человек, а с рейсов снимают около 500 «нехороших» пассажиров. Что интересно, попадаются и трезвые скандалисты. Правда, такие случаи регистрируются крайне редко.

Кстати, согласно нашему законодательству «только перевозчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира». И, что интересно, в новостях мы нередко слышим о так называемых черных списках. Но оказывается, опять-таки согласно нашему законодательству, внесение людей в такие списки даже не считается наказанием. А кроме того, как считают полицейские, авиакомпании, пытаясь привлечь дополнительных пассажиров, зачастую могут максимально лояльно относиться к нетрезвым пассажирам. Также для некоторых людей перелет на воздушном судне - это еще и возможность приобрести алкоголь в магазинах беспошлинной торговли и запросто употребить его в полете. Пусть и по завышенной цене.

Впрочем, уже приняты поправки в Воздушный кодекс, согласно которым авиакомпании смогут формировать черные списки пассажиров, нарушивших правила поведения на борту. Причем под нарушение правил попадают не только вызывающее поведение, оскорбление бортпроводников, распитие алкоголя и курение на борту, но и отказ пристегнуть ремни безопасности или использование мобильного телефона во время взлета и посадки. Поводом для попадания в черный список может послужить фото или видео, сделанное во время полета.

Кстати, обсуждение внедрения черных списков велось на протяжении ряда лет. В 2016 году Президент РФ Владимир Путин поддержал идею гендиректора «Аэрофлота» ужесточить ответственность для дебоширов. Уже на тот момент внутренний черный список перевозчика превышал три тысячи человек.

После этого еще увеличились штрафные санкции, к самолетным хулиганам разрешили применять на борту наручники. Пока только пластиковые. Серьезно работают правоохранительные органы, авиационные службы безопасности. Но лично я пока по-прежнему побаиваюсь во время полета встретиться с неадекватным пассажиром…

Вадим Решетняк