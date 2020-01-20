В Вернебуреинский района Хабаровского края доставляются резервные источники питания

Около 12 часов дня 2020 года из города Биробиджан Еврейской автономной области в населенный пункт Тырма Верхнебуреинского района Хабаровского края по железной дороге силами специалистов ДВЖД направлен энерговагон, - сообщает пресс-служба ГУ МСЧ России по Хабаровскому краю.

Один такой вагон уже задействован на месте происшествия. Его подключение в качестве источника резервного питания позволило обеспечить электроэнергией все четыре котельные для бесперебойной подачи теплоснабжения. С помощью второго энерговагона планируется обеспечить подачу электроэнергии на все социально значимые объекты и жилые дома поселков Тырма и Аланап. Предварительное время по доставке оборудования в населенный пункт и выхода на рабочую мощность - к исходу дня 20 января 2020 года.

Одновременно с этим решен вопрос о доставке из Республики Бурятия со станции Кижа железнодорожным транспортом новой трансформаторной подстанции. Использование энерговагонов позволит обеспечить полноценную подачу энерго– и теплоэнергии потребителям до замены вышедшей из строя подстанции.

Напомним, что 20 января 2020 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в результате сбоя на трансформаторной подстанции произошло нарушение энергоснабжения поселков Тырма и Аланап Верхнебуреинского района. Под отключение попали более 410 домов, 408 из которых частные, с населением порядка 2100 человек. Все котельные работают от резервных источников энергоснабжения, теплоноситель не сливался.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю.