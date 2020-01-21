Дело врачей

Хабаровский центр доктора Бубновского обязали выплатить бывшему пациенту расходы на лечение и за моральный ущерб.

В октябре 2019 года житель Некрасовки Валерий Кемеров обратился в нашу газету, где рассказал следующую историю. Он обратился в хабаровский центр доктора Бубновского из-за болей в спине. После курса лечения боль усилилась, а магнито-резонансная томография показала наличие в организме мужчины сразу трех межпозвонковых грыж.

Кемеров обратился в суд. В своем заявлении он указал, что обострение, чуть не приведшее его к инвалидизации, есть «заслуга» врачей центра доктора Бубновского. Бывший пациент потребовал возмещения уплаченных за терапию денег плюс моральный ущерб. Суд отказал истцу в полном объеме, так как посчитал, что ООО «Дальневосточный центр кинезитерапии Бубновского» не является медицинским учреждением. А, следовательно, медицинской помощи там не оказывают и врачебная ошибка исключена. О мытарствах Валерия Кемерова мы рассказывали в материале «Ты меня не лечи!».

Мужчина подал апелляцию. Краевой суд принял его сторону и обязал хабаровский центр доктора Бубновского возместить пострадавшему стоимость курса лечения (около 13 тысяч рублей) и моральный вред в размере 20 тысяч рублей. Несмотря на победу, Кемеров собирается обжаловать это решение уже в кассационной инстанции, так как посчитал сумму морального вреда чрезвычайно заниженной (даже прокурор на процессе требовал 50 тысяч рублей). В качестве аргумента он приводит долгий и мучительный процесс восстановления после визита в центр доктора Бубновского.

Андрей Канев