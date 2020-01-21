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Взрослые готовы помочь при любой проблеме и защитить
Было все красиво
- Ключевое было посвящено химии. Мне все выступления понравились. Но больше всего то, как мы готовились, делали сами себе костюмы, учили слова.
- Что я открыл в своих товарищах во время выступления - доверчивость. Я узнал о Менделееве, что он создал таблицу, занимался химией, был 14 ребенком в семье. Взрослые во время ключевого дела помогали наряжать сцену, помогали забывшим слова. Открыл в товарищах, что мы можем работать совместно и дружно. Я получил знания про химию. Боялся за своих друзей, поддерживал их и подсказывал слова за шторкой.
- К выступлению мы готовились долго и тщательно. Бегали в библиотеку, делали костюмы, учили слова. Меня впечатлил 7 «Б» класс, у них познавательное выступление про радий. Очень артистично и весело. И мы тоже хорошо выступили. Было все творчески и красиво.
- Деревообработчики показали, как Менделеев летал на воздушном шаре. Нам с танцем помогал наш психолог. Меня поддерживала мой учитель Лариса Александровна. Мне понравилась работа 8 «А», у них очень прикольно, я смотрел с любопытством, когда Влад начал краску из воды делать.
- Я открыл в Яне Валентиновне, что она хороший человек, друг и всегда помогает людям.
- Каждое ключевое дело оставляет в наших головах определенные знания о тех людях, кому посвящено. Мне очень нравится выступать, хотя я очень волнуюсь за себя и за свой коллектив. Я проявляю активность и инициативу в подготовке ключевых дел и прошу, чтобы мне давали больше текста. Справиться с волнением мне помогают мои товарищи и старшие наставники, особенно когда они находятся рядом со мной.
- Закончилось ключевое дело про Менделеева, я очень много узнал из выступлений об этом выдающемся человеке и его заслугах. Много узнал о химии и где она применяется. Стихи я выучил наизусть, выступал громко и с выражением, это мой небольшой успех. Я понял, что химия - это сложная наука, и горжусь, что в жизни есть умные люди, как Менделеев.
Открыл в себе большую память
- Я волновался за себя и за своих ребят, не хотел подставить весь коллектив. С каждым выступлением в себе появляется все больше и больше уверенности, в каждом выступлении есть свои таланты.
- С каждым ключевым делом я узнаю, что в России есть очень много выдающихся людей. Я открыл в себе, что на сцене весело выступать, что с товарищами можно наладить отношения. Понял, что могу быть диктором, даже Александр Геннадьевич сказал. Открыл в себе, что неплохо танцую.
- Нашел в друзьях, что они внимательные, шустрые, стремительность к ключевым делам, к учебе, уважение к старшим ребятам, как суетятся ребята и воспитатели на сцене, когда репетируют и выступают. Что нашел во взрослых? Как они все нервничают, переживают и пытаются детей поставить на правильный путь, что Ольга Викторовна, Олег Федорович помогают нам, они хотят как лучше, стараются и за это им большое благодарство.
- А еще я хорошо выступаю на сцене и, что удивительно, даже не волнуюсь. Сидят там хоть гости, хоть все знакомые. Я нашел в друзьях то, что они помогут, когда нужна их помощь, не уйдут, не отправят куда подальше, а помогут. Это редкое качество в XXI веке: многие сейчас ищут друзей из-за выгоды. Для пацанов это должно быть унизительно. А во взрослых я нашел то, что они - отличная поддержка, им можно рассказать все, и они не будут тебя презирать, да, наругают, подскажут, но никогда это не расскажут тем, кто за это будет тебя унижать. Все потому, что тебя тут любят, и я не хотел бы уходить отсюда.
- Я открыл в себе большую память в запоминании текста. Я своими руками помогал делать декорации к постановке.
Открыл талант настоящего артиста
- Что я нашел в себе? Что я могу сдерживать эмоции. Что нашел в друзьях? Они могут хорошо выступать на сцене, вдохновлять на выступление, любить наш Центр.
- Взрослые помогают не волноваться, не паниковать, лучше всех понимают, как нам помочь. Что нашел в себе? Что могу быть во множестве ситуаций, изобразить из себя актера и еще многое сделать.
- Друзья очень дружелюбные. На сцене напоминают, если кто-то забыл слова, помогут в любой проблеме. Помогут на производственном обучении с каким-нибудь делом. Мы не бросаем своих.
- Я много узнала о биографии Менделеева, узнала, что есть города и улицы с его названиями.
- Мне было интересно очень, я играл роли фосфора, железа и серной кислоты. У нас самая умница - это наша воспитатель Надежда Ивановна, она просто супер, класс, ей просто цены нет.
- Открыл в себе талант настоящего артиста, а главное, что я открыл в друзьях то, что они не равнодушны друг к другу и всегда помогут.
Взрослые действительно показывают свою любовь к детям
- Я открыл во взрослых то, что они действительно показывают свою любовь к детям, выбирают сценарии, но для начала они обговаривают с детьми детский он или взрослый. Нам помогала делать декорации для выступления Элеонора Кирисовна, благодаря ей мы красочно выступили.
- Я в себе открыл умение быть собранным. Мои одноклассники не подвели и выучили, собрали силу в кулак и сделали это. Мне помогала Настя учить слова, мне лучше, что со мной такие одноклассники.
- Я пыталась хорошо помочь, мне очень нравится выступать, и я хочу, чтобы поскорей было следующее выступление.
- Химия интересна, друзья - хорошие актеры, и их можно брать в театр. Взрослые могут подготовить отличную смену и на них можно положиться.
- Открыл в друзьях, что они узнали о химии, может быть, больше, чем я. Взрослые готовы помочь при любой проблеме и защитить. Открыл в педагогах, учителях и воспитателях то, что они для нас практически как друзья, им можно доверять, где-то пошутить или поиграть с ними в какие- нибудь игры.
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