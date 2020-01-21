Есть Надежда – есть искусство

В картинной галерее им. Федотова – выставка работ замечательной хабаровской художницы Надежды Хрустовой

Слово «работы» мне хотелось бы выделить особо, сделать на нем акцент, ударение. Потому что Надежде Васильевне всегда было свойственно исключительное трудолюбие. Примерно 70 произведений, выставленных в галерее сегодня, конечно же, далеко не всё, ох, далеко не всё, созданное Надеждой Хрустовой с момента окончания худграфа Хабаровского педагогического института в 1981-м. Произведения художницы, помимо музеев и галерей Хабаровска, выставлены в музеях и галереях Владивостока, Читы, Находки, Биробиджана, Москвы, Сеула и Пекина.

Но официальные достижения художницы, даже ее творческая биография меня интересуют меньше. Мне интересен творческий феномен Надежды Хрустовой. И я попытаюсь его объяснить и проанализировать, основываясь на уведенном.

Конечно же, оригинальность техники исполнения большинства картин – шелк, батик – уже заслуживает самого кропотливого внимания. В наше время батик завоевал почетное место на художественных выставках как искусство неограниченных возможностей. Это и декоративные панно, и театральные завесы, и ширмы, и шторы, и авторские одежды. Для Надежды Хрустовой, в свою очередь, батик – это просто замечательные картины, я понял это сразу, едва войдя в выставочный зал (надеюсь, многие хабаровчане последуют моему примеру).

А я предлагаю задержать внимание на картине «Золотые звуки». Что это? Портрет с элементами натюрморта, скажут одни. И будут правы - ведь на картине обаятельная женщина с фруктами. Философская аллегория, скажут другие. И тоже будут правы. Образ женщины настолько иносказателен, тонок, лиричен, даже несколько упрощен в конкретных деталях. Сущность картины не в запечатлении облика одной конкретной женщины. Здесь речь – о красоте, о духовности.

Четкому, реалистичному стилю художница следует в большинстве своих картин, но все они полны лирических и философских аллегорий, иносказаний. В качестве примера привел бы «Маму и дочку».

Если же кто-то из посетителей выставки испытывает тягу к чему-то более современному, модернистскому, то несомненный интерес у него вызовут картины «Туман» или «Морской кот». Тут хотелось бы отметить: холодные, сумрачные, стальные тона удаются художнице ничуть не хуже, чем горячие, солнечные, яркие. Ярко-красные, желтые или изумрудные краски поражают при взгляде на такие экспрессивные работы, как «Красный сарафан» и «Две женщины». Эти тона так и хочется сравнить с драгоценными камнями – какой блеск, какой колорит!

И дело не только в безупречной исполнительской технике художницы, в тонком лиризме и красочности ее картин. Надежда Хрустова - очень точный художник, жанрист, умеющий находить сюжеты в повседневности. В качестве доказательства могу назвать десяток картин, но назову особо понравившуюся – «Первый снег». Молодая семья с маленькой дочуркой выписана на белоснежно-серебристом фоне с редким обаянием.

А если мы поведем речь о пейзажисте Хрустовой? Что ж, в связи с этим упомяну скромную акварель «Воскресный день». Уж не будем гадать, изображена ли на ней деревня или схожий по застройке район Хабаровска, но с какой филигранной точностью выписаны и дома, и деревья, и даже, если угодно, небесный фон!

Очень лирична жанровая картина «Девочки в саду». А философская, аллегоричная картина «Две японки», притягательная не только экзотическим сюжетом!

Если возвращаться к сугубо русской тематике в творчестве Надежды Хрустовой, то обратим внимание на портретный диптрих «Аничка и Лиза». И в самих девчонках, и в русских национальных костюмах очень много обаяния – и внешнего, и сущностного.

Много ли посетителей будут благодарны художнице за интересные темы ее произведений? Не знаю. Но за подаренный позитивный эмоциональный настрой каждый посетитель галереи поблагодарить обязан.

Михаил Корчмарев