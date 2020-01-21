Хабаровчане остаются без работы и нормальных зарплат

Стабильная работа с возможностью нормального заработка - одно из важнейших условий закрепления населения на той или иной территории. Хабаровский край в этом направлении начал серьезно проседать.

За 2019 год и уже в первый месяц 2020-го тысячи жителей региона оказались без постоянного заработка либо столкнулись с такой перспективой. Яркий пример - лесная отрасль: жесткому сокращению подвергся коллектив предприятия «Новый лес» (бывшего «Аркаима») в Ванинском районе - там за двери выставили почти 80% работников, а это 800 человек. Грозит увольнение и персоналу завода «Азия лес» в Солнечном районе, лишенному росчерком губернаторского пера лесосырьевой базы. Аналогичная перспектива - у компании «Дальлеспром» в районе имени Лазо. Совокупно это еще около тысячи человек. По оценкам некоммерческой ассоциации «Дальэкспортлес», всего Хабаровский край в этом году может потерять в лесной сфере 9 775 рабочих мест.

В Комсомольске-на Амуре, где полностью ликвидировано трамвайное управление, за двери были выставлены около 500 человек. 600 человек в краевом центре в конце прошлого года были уволены с обанкротившегося завода ЖБИ.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения, к концу ноября 2019 года составила 6,5 тыс. человек. Из них 5,6 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 3,9 тыс. человек получали пособие по безработице.

При этом в официальных данных четко прослеживается динамика потери регионом рабочей силы. По информации Хабаровскстата, в 2017 году среднесписочная численность постоянно занятых работников была 512,3 тыс. человек, а в октябре 2019 года их осталось уже 508,4 тыс.

Несмотря на фиксируемый рост заработной платы (на 3-9% по разным отраслям за год), покупательная способность населения падает. По подсчетам РИА рейтинг, объем коммерческих кредитов в расчете на каждого жителя края трудоспособного возраста за последний год вырос на 37,6 тыс. рублей и достиг в абсолютном выражении 243,4 тыс. рублей. Долги перед банками составляют 47,3% от среднего размера зарплаты за год.

Падение уровня жизни населения в Хабаровском крае происходит параллельно с приходом к власти на всех уровнях представителей ЛДПР. Пока ими создается информационный шум о «прорывном» движении региона вперед, реальные показатели рынка труда говорят, скорее, об откате назад.

Возвращаясь к данным Хабаровскстата, отметим, что по состоянию на III квартал 2019 года 7,3% работников (а это 24 755 человек) были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы, еще 1,8% (5 996 человек) имели возможность трудиться лишь неполный рабочий день, получая соответственно урезанное денежное вознаграждение. При этом на конец прошлого года более 2 тыс. человек не могли вовремя получить зарплату, задолженность оценивалась в 76,4 млн руб. Основная причина - отсутствие средств на счетах работодателей.

Евгений Мезенцев