В Хабаровском крае появилась новая женская официальная организация

Краевая общественная организация «Союз мусульманок» призвана решать проблемы современных мусульманок, поддерживать и развивать семейную идеологию, материнство и детство, способствовать развитию исламских ценностей, налаживанию межнационального и межконфессионального диалога.

Мусульманские женщины, следуя сунне Пророка Мухаммада, наряду с мужчинами активные члены общины и российского общества.

Об этой женской организации, о том, как живется сегодня женщинам, исповедующим ислам в Хабаровске, рассказывает Махина Султонова, председатель Союза мусульманок.

Началось все с Союза мусульманок России, который создала Наиля Зиганшина. Ранее она работала в Духовном управлении мусульман РТ, возглавила отдел по работе с женщинами ДУМ РТ. Сначала всерьез эту организацию не воспринимали. Однако совет муфтиев поддержал инициативу, и в 2012 году организация прошла регистрацию в Министерстве юстиции РФ. За семь лет появилось много филиалов – и в Башкортостане, и в Татарстане, и в Екатеринбурге, и в Тюмени.

- Два года назад я сама вышла на эту организацию, когда у меня появилось более серьезное желание изучать ислам, и я стала ходить на занятия в мечеть. В Хабаровске нет ни медресе, никаких мусульманских институтов или университетов не существует.

- Вы изучали ислам наравне с мужчинами?

- Нет. У нас мужчины отдельно, женщины отдельно.

- Много женщин интересуется исламом?

- Много. Например, русских женщин, принявших ислам, становится гораздо больше на занятиях, чем мусульманок. Конечно, большинство русских женщин принимают ислам из-за того, что выходят замуж за мусульман. Однако среди принявших ислам есть и незамужние, и те, кто раньше не общался с мусульманами.

- Существует ли мусульманский феминизм?

- Нет, не существует, - Махина Султонова улыбнулась. – Такого даже по определению быть не должно.

- Есть устойчивое мнение, что мусульманская женщина закрыта от мира, закрыта от общества, и все ее внимание сосредоточено на семье, на детях, а у вас - общественная организация…

- Конечно, у женщины-мусульманки на первом месте семья в любом случае, главное в жизни - муж и дети. Но если женщина успевает все сделать дома, ухожены дети и доволен муж, и она чувствует, что у нее остаются силы, чтобы что-то еще сделать, конечно же, с согласия супруга она может заниматься любым видом деятельности, который не противоречит нормам шариата.

- Чем нельзя заниматься мусульманкам?

- Нам нельзя находиться в том обществе, где употребляют алкоголь, мы не можем ни сами его употреблять, ни его продавать.

- Хабаровские мусульманки занимались своими семьями, ухаживали за мужьями, а тут появилась женская организация.

- Я стала ходить в мечеть, получать дополнительные знания об исламе и поняла, что назидать самих себя - этого недостаточно. О нас знают мало, и благодаря средствам массовой информации сегодня больше негативной информации, чем позитивной. Пришла мысль, что нужно о себе заявлять и показать, что мы такие же, как и все, что мы не хуже, что помимо своей семьи мы можем заниматься и общественной работой. Не такие уж мы дикие и неразумные и мы можем работать во благо общества. В первую очередь это воспитание детей и молодежи, потому что это наше будущее. Как мы их воспитаем, так они будут и к нам относиться, и к своим детям.

- С чего вы начали?

- Начали с участия в Первом мусульманском форуме, где у нас было совместное мероприятие с Союзом женщин Хабаровского края. На нашей площадке мы обсуждали такие темы, как «Женщина в исламе» и «Женщина-мусульманка в гражданском обществе». На форуме было приято соглашение о сотрудничестве между нашими организациями.

- Одно из ярких событий - совместный летний лагерь для православных и мусульманских детей.

- Было совещание в министерстве образования Хабаровского края, в котором участвовали представители РПЦ, различных некоммерческих и национальных организаций. Тема для обсуждения – адаптация детей трудовых мигрантов, у которых есть проблемы со знанием русского языка. Я предложила организовать совместный детский лагерь для православных и мусульманских детей. Вскоре после этого на меня вышли представители РПЦ. Они подали заявку на малый грант для того, чтобы рассказать детям трудовых мигрантов о земле, на которой они живут, так, чтобы они познакомились с историей Дальнего Востока, историей Хабаровска, познакомились с людьми другой конфессии. Так возник такой проект. У нас в то время был свой летний лагерь при мечети. Три дня в неделю наши дети занимались в православном лагере.

- Как дети реагировали?

- Честно говоря, я сначала боялась даже не за детей, а реакции их родителей. Сложно было сначала объяснить взрослым, что это нужно, что это правильно, это позитивно. Находясь в Хабаровске, нужно знать культуру и традиции тех людей, которые живут на этой земле, для того чтобы не было конфликтов между детьми. Все мы родом из детства.

У нас этот месяц прошел прекрасно. Дети были довольны. До сих пор вспоминают дядю Пашу с его трехлинейкой. Пули были картонные, костюм был у него солдата из сказки «Огниво». Дети слушали его рассказы с открытым ртом. Он рассказал, как из трехлинейки охотились на Дальнем Востоке на оленей. Ребятишки просто висели на нем, просили дать эту трехлинейку пострелять. Было бы понятно, если бы это были мальчики, а то ведь девочки!

- Недавно вы ездили в Казань…

- Меня Духовное управление мусульман Дальнего Востока отправляло в Казань на курсы повышения квалификации имамов и работников Духовного управления. Нас обучали, как грамотно создать и зарегистрировать местную религиозную организацию, как вести документацию, как создать попечительский совет. Нам читали лекции шейхи из Болгарской исламской академии, рассказывали о том, каким должен быть исламский лидер, об адабе – этике поведения, об ахляке – привычках человека, которые проявляются в наших действиях и отношениях с окружающими, о фикхе – мусульманской юриспруденции. Уделили внимание и нетрадиционному исламу, которому, как правило, подвержена молодежь, чтобы она не ушла в экстремизм, чтобы мы не потеряли ее.

- Мне кажется, что только плохо образованные люди, не знающие традиции, могут занимать экстремистские позиции. Это и отрицание культуры другого народа, и недобрососедство.

- В Коране очень серьезно сказано о соседях. Соседи – это люди, живущие в сорока домах со всех четырех сторон. Сосед ближе, чем даже родственник.

- Как можно быть мусульманином и отрицать добрососедство? Это же грех великий?

- Конечно. Отрицают люди от незнания, от неграмотности. Самый главный джихад для настоящего мусульманина – это борьба с самим собой, со своим нафсом (эго), со своими страстями.

- Если вернуться к Союзу мусульманок, то чем сегодня занимается эта организация?

- Мы занимаемся детьми, не только мусульманскими. Мы ходим в детские дома, рассказываем о традициях народов, исповедующих ислам. Дети – и таджики, и узбеки, и киргизы, появились девочки из Дагестана. Помогаем женщинам, в том числе разговорами, советом. Недавно в Хабаровске была малайзийка. Она сама – уроженка Хабаровска, вышла замуж за малайца. Малайзия - мусульманская страна. Мы с ней долго общались.

- Она счастлива?

- Да. Она рассказала, что ей там настолько комфортно, душевно и спокойно, что не хотелось ехать в Хабаровск. Дети у нее – метисы, и сразу они здесь почувствовали к себе неприязнь, начиная с аэропорта.

- Для славянских женщин тяжело проходит привыкание к мусульманской культуре?

- Проблема, конечно, существует. Если женщина искренне приняла сердцем, у нее все получается правильно. А когда она принимает ислам, только чтобы выйти замуж, ничего не выходит. Менталитет восточного мужчины сильно отличается от европейского. Очень сложно себя переделывать, сложно ломать.

- А есть ли какие-нибудь права у женщины в исламе?

- Согласно Корану, больше всего прав у женщин. Если открыть суру «Ан-Ниса», что в переводе с арабского значит «женщина», там написано, что женщине легче достичь рая, чем мужчине. Что главное для женщины? Почитание мужа, чтение намаза и воспитание детей, и больше ничего для достижения рая. У мужчин гораздо больше обязанностей - и содержание семьи и родителей, и воспитание детей, и много всего. В Коране все есть: и то, что муж должен содержать жену, и как он это должен делать. Например, деньги, которые он выделяет для женщины, не входят в ту сумму, которая выделяется для содержания хозяйства. Когда женщина выходит замуж, т.е. совершается никях, всегда обговаривается махор – свадебный богатый подарок от мужчины. В случае развода он остается у женщины. Допустим, махор - дом или квартира остается женщине. И еще среди мусульман очень маленький процент разводов. Очень дорого разводиться. В случае развода мужчина еще четыре месяца и десять дней должен содержать жену. А если есть дети, то до тех пор, пока она вновь не выйдет замуж. А детей тем более. А если жена беременна, то развод отменяется. Ну и главное, рай находится под ногами матерей.

- Сохраняют ли в Хабаровске мусульмане традиционный семейный уклад?

- Стараются держаться корней.

- Есть ли среди мусульман сироты в детдомах?

- Недавно я была опечалена одним случаем. Мне написал директор одного из детских домов. Там появились три девочки. Мама – русская. Папа таджик, как оказалось впоследствии. Женщину лишили родительских прав, и дети оказались в детдоме. Отца и его родственников мы найти не можем. Нашлась из Приморья таджикская семья, которая готова взять девочек. А так, если говорить о детских домах, это единичный случай…

Мы долго говорили о том, что детям трудовых мигрантов нужно помогать адаптироваться, собственно, как и взрослым, что этим и занимается Союз мусульманок. Говорили о семье, о мужчинах и о женщинах, и я думал о том, что нас больше объединяет, чем разъединяет, о том, что и мужчины, и женщины хотят быть любимыми и счастливыми, чтобы дети были послушными и здоровыми, чтобы жизнь была и комфортной, и спокойной. Ну и о том, что у мусульман есть чему поучиться, да и у нас есть много хорошего, и о том, что диалог и добрососедство не такие уж и сложные вещи. Главное, держаться корней и делать добрые дела.

Юрий Рязинкин