Силу рода принимали, ярым солнышком сияли

Хабаровских почитателей народной русской традиции порадовала своим выступлением музыкально-вокальная группа «АураМира»

Зимушка-зима, которой покровительствуют Мара и Велес, встретила гостей из Крыма лучезарной погодой, а ценители их таланта - доброжелательной искренней атмосферой.

Трое молодых людей в узорчатых одеждах щедро потчевали собравшихся плясовыми, лирическими, обрядовыми и хороводными песнями, питая оттаявшие сердца родниковыми чистыми звуками. Плавные, чарующие мелодии и задорные зажигательные мотивы прославляли Ра-зумное солнечное начало в природе и человеке, не оставляя никого равнодушным. Три часа кряду взрослые танцевали и радовались как дети белому вездесущему свету, а дети веселились и резвились, словно озорные воробышки в предчувствии приближающейся весны.

На первый взгляд, чего проще: встать в большой круг, взяться за руки и подобно нашим общинным предкам закружить хороводную круговерть так, чтобы в едином порыве освободиться от всего сиюминутного, проблемного, наносного и прикоснуться своими надеждами к неугасимому сияющему истоку, для воссоединения с которым рождаемся и живем. Все хорошо и просто, когда вовремя произносится нужное слово, звучит заветная музыка, и они находят желанный отклик, невзирая на звания и чины. Иначе ничего не получится. В этот день все получилось благодаря Светозару Евдокимову, Татьяне Мельниковой и Алексею Игнатьеву под заводную гитару, соловьиную свирель и озорной барабан. Очень помогло гостеприимное участие ДК «Нефтяник», предоставившего отличное помещение, и организационное содействие Хабаровского содружества русских общин «Хоровод».

После всего того, что ведущие концертного действа назвали «совместным сотворением благих образов», гармонизирующих неугомонную повседневность, все желающие могли поучаствовать в практическом семинаре по пробуждению родового природного голоса. Хочется надеяться, что внутренний осмысленный голос сделает нас лучше, сильнее, счастливее и умнее.

Виктор Марьясин