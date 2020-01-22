Оружие победы: Спасибо товарищу Грабину!

Как считают активисты-общественники, в годовщину Великой Победы советского народа, в Год Памяти и Славы, должен появиться в Хабаровске какой-нибудь памятник, который бы символизировал вклад хабаровчан в общую победу.

«И такой объект есть, - говорит Виктор Рахуба, - противотанковая пушка ЗиС-3, что в годы Великой Отечественной войны выпускалась в Хабаровске. С такой инициативой готов выступить ряд общественных организаций. Уроки мужества, круглые столы, встречи ветеранов со студентами и школьной молодежью, представителями Юнармии гораздо результативней проводить в музеях и музейных комнатах, возле тех или иных памятных мест», - убежден Виктор Рахуба, заместитель председателя Хабаровского городского комитета ветеранов войны и военной службы, заместитель председателя комиссии по работе с молодежью городского Совета ветеранов.

Но ведь в городе и так масса воинских мемориалов! Памятник морякам-амурцам, он же «бронекатер», есть танк Т-34-85 на постаменте (улица Ленинградская), есть «самолет». «Так ведь и пушка, что мы рекомендуем установить как мемориальный знак, - выдающийся образец отечественной военной техники! - горячится Виктор Рахуба, коренной дальневосточник, и продолжает: - Судите сами. ЗиС-3 - первое в мире артиллерийское орудие, выпускаемое конвейерным методом с использованием даже низкоквалифицированной рабочей силы с заменой высококачественных материалов дешевыми аналогами, но без критичной потери боевых свойств! Война ведь была такая - всего не хватало!».

Главное командование, в том числе и товарищ Сталин высоко оценили личные заслуги конструктора Василия Грабина. В канун 1942 года его пригласил Верховный Главнокомандующий и сказал: «Ваша пушка спасла Россию. Какую награду выбираете - Герой Социалистического Труда или Сталинскую премию?». «Мне все равно, товарищ Сталин», - ответил конструктор. Дали и то, и другое.

Выпуск пушек ЗиС-3 был налажен, в том числе, и в Хабаровске на военном заводе № 106 им. Молотова, он же бывшие арсенальные мастерские, он же бывший «Арсенал». «Грабинское орудие выпускалось в секретном цехе на 38 школе», - уточняет Рахуба, бывший работник «Арсенала». Долгое время одно из выпущенных орудий стояло перед административным зданием завода «Дальдизель». «Сейчас пушка находится на балансе музея истории города Хабаровска. Но экспонироваться не может из-за отсутствия площадки для размещения», - уточняет Виктор Рахуба, член общественного совета музея.

Благодаря очень грамотным техническим решениям ЗиС-3 стала самой массовой пушкой Великой Отечественной войны. Всего в период с 1941 по 1945 годы выпущено 48 тысяч штук, еще порядка 13 тысяч стволов было смонтировано на самоходных установках СУ-76. Для сравнения, буксируемых противотанковых 75-мм орудий Pak 40, которые в вермахте были аналогом ЗиС-3 по назначению, промышленность нацистской Германии за тот же период времени выпустила около 25 тысяч и около 2600 вооружённых ими различных САУ.

ЗиС-3 до сих пор применяется по прямому назначению. «Война - это ведь не просто кто кого перестреляет. Война - это кто кого передумает», - сказал фронтовик Борис Васильев в повести «А зори здесь тихие...». У генерал-полковника технических войск Грабина думать всегда очень хорошо получалось. От всего народа спасибо вам, Василий Гаврилович! Знаем, помним, гордимся. Батарея, огонь!

Эдуард Попов