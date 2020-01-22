Бедность не порог!

Не порог для скатывания в нищету. Наши граждане отлично чувствуют ухудшение жизни/

Плюньте в глаза тем людям, которые говорят, что богатым быть стыдно и грешно. Это самые подлые лицемеры из всех возможных. Философы тоже в свое время постарались. Презирайте, говорили, богатства земные, главное ведь совесть. Совесть-то главное, вот только не понимал и не пойму – каким боком она соприкасается с финансовым благополучием?

Даже не так. Она, конечно, зависит от материального достатка. Только работает вся эта система по-другому. Мне, например, совестно, что я бедный. Мне 32 года, у меня есть квартира, гараж, машина. Но уровень доходов не позволяет себя назвать иначе, кроме как бедным. И за это меня мучает моя совесть (еще и совесть жены бы мучила в лице жены, благо, у меня нет жены).

«А в Африке дети голодают! Ты на их фоне олигарх!» - скажет мне какой-нибудь тролль. Ну да, ну да. Что касается детей Африки, пускай эти проблемы и решают правители самого жаркого континента на Земле. Но мы живем в стране с самыми богатыми запасами ресурсов и с самыми «мозговитыми» людьми.

Насчет последнего говорю без иронии. Посмотрите на нобелевских лауреатов. Через одного – «американский ученый Иванофф», «шведский ученый Петрофф», «британский ученый Кузнецофф»… Одно дело быть нищим в нищей стране. Другое – быть нищим в ммм… «небедной» стране.

Доходы и расходы

Недавно президент Владимир Путин зачитал свое ежегодное послание Федеральному Собранию. В нем он сделал немалый акцент на поддержку семей государством и увеличение доходов населения.

«Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей, - сказал глава государства. - Причем, по разным оценкам, порядка 70–80 процентов семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребёнка в месяц. Еще раз хочу сказать: в среднем, это зависит от региона».

Государство каждый год старается поддержать население (по крайней мере так заявляется). Я решил поговорить об этом с тремя своими сверстниками. Почему именно с ними? Потому что года два назад меня, например, не особо мучили вопросы о бедности. Почему, не знаю. Видать, потом происходит какой-то перелом в характере. Юность с розовыми очками давно прошла. Однако в тридцать лет еще смотришь в будущее с оптимизмом. Но проходит год, два… И все меняется.

Три бедняка

Респондентам моим, как я сказал, по 32-33 года. Технический эксперт Сергей женат, двое детей, есть квартира, машина, дача. Самозанятый Владимир разведен, детей нет, есть квартира, машина. Повар Александр женат, есть ребенок, обладатель машины и квартиры. В первую очередь я задал им вопрос: считают ли они себя бедными?

«Да! - ответил мне Сергей. – Я сейчас постоянно живу как в последний день. До зарплаты еще две недели, а денег уже нет. Как жить, не знаю. Нам выдали материнский сертификат. В общей сложности получилось около 500-600 тысяч рублей. Обналичить его нельзя. Да, потом он пригодится, его потом можно потратить. И мы уже знаем на что. Но ведь надо на что-то сейчас жить! Жене платят по уходу за младшим ребенком около 12 тысяч рублей. Платить будут до достижения им полуторагодового возраста. А в детский сад берут с 2,5-3-летнего возраста. На что содержать ребенка оставшийся год? [правда, как сказано выше, президент предложил решение этого вопроса. – Авт.]».

Сергей четко обозначил год, когда наступил слом «эры благополучия».

«До 2013 года я мог себе позволить купить какие-то деликатесы. Сейчас я живу не от зарплаты до зарплаты, как раньше, а от зарплаты до аванса. И многие люди тоже экономят на чем могут. Например, многие водители сейчас ездят без страховок, потому что денег на нее не хватает. Падение уровня жизни началось после 2013 года, когда цены выросли, а уровень зарплат оказался на том же месте».

Респондент Владимир заявил, что не считает себя бедным. Но потом поправил: «Потому что мне не нравится это слово». «Ну давай заменим на «представителя слабо обеспеченного слоя населения», - предложил я. Посмеялись.

«Богатым, разумеется, я себя тоже не считаю. Но я могу все-таки позволить себе содержать машину и квартиру, - сказал Владимир. – У многих и такого нет. Вот съездить отдохнуть в Таиланд уже не могу себе позволить. А вообще, если мне что-то надо, я стараюсь откладывать на это деньги, подкопить. Хотя в целом времена тяжелые сейчас».

Александр сказал, что он больше бедный, чем нет. Одной из ключевых причин тому он считает свою сильную закредитованность.

«В свое время кредиты брал на нужные и ненужные вещи, - говорит он. – Раньше на свое материальное состояние не особо обращал внимание, а сейчас уже не все равно. Конечно, когда на одной из предыдущих работ я получал по 50 тысяч рублей в месяц, я был спокоен – на все хватало. Сейчас я должен банкам, должен за коммунальные услуги. В финансовые организации меня на работу не берут».

Наличие ребенка Александр называет не сильно влияющим на материальное состояние фактором. Также, по его мнению, государство должно прилагать больше усилий по повышению финансовой грамотности населения. Чтобы народ почем зря не брал кредитов и, соответственно, не становился бы беднее.

Вот такой вот экскурс! Чтобы статья не заканчивалась на столь грустной ноте, вот еще из послания президента Федеральному Собранию.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466617 рублей. … Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка.

…Напомню также, что льготную ставку ипотеки – шесть процентов годовых – для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз сразу. А на Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей: ипотека по ставке два процента. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в её реализацию».

Свои фамилии респонденты настойчиво просили не называть. Да и сам подписываюсь псевдонимом. Ибо стыдно…

Игорь Свинников