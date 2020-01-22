Он создал в Хабаровске команду своей мечты

«Варяг» Смолянинов стал для дальневосточных болельщиков своим парнем

Недавно экс-наставнику футболистов хабаровского СКА Олегу Смолянинову исполнился 61 год. И хотя этот специалист уже давно отошел от тренерских дел, многие болельщики, как, собственно, и игроки, помнят Алексича и отзываются о нем с теплотой. Так вышло, что Смолянинов впервые оказался на берегах Амура в начале 1999-го и «протрубил» в должности главного тренера армейцев целых семь сезонов. Вывел коллектив в первый дивизион, где хабаровчане, как показала жизнь, оказались всерьёз и надолго.

Сейчас, когда в нашем клубе наставники только за год порой меняются по 2-3 (!) раза, в это трудно поверить. Но факт остается фактом. Кстати, за всю более чем 70-летнюю историю хабаровского СКА только два специалиста - Борис Семёнов и Григорий Сухов проработали здесь больше Смолянинова.

Но, во‑первых, это было давным-давно, во‑вторых, вышеназванные тренеры являлись дальневосточниками, а в ту пору такие понятия, как местный патриотизм, верность родному клубу, имели большое значение.

«Я здесь надолго!»

Олег Смолянинов же считался самым настоящим «варягом», но тем не менее временщиком для хабаровского футбола не стал. Приехал с Украины, из Донецка, где до этого провел большую часть своей игровой карьеры, с женой и сыном и тем самым намекнул: я здесь надолго.

Тогдашний генеральный директор нашего клуба Александр Чудин, конечно же, рисковал, приглашая на должность наставника специалиста, который как тренер до этого мало чем себя проявил.

Да, как игрока хабаровские любители футбола его, разумеется, знали. Смолянинов? Олег? Тот самый? Так или примерно так реагировали все, услышав имя этого умного и техничного полузащитника «Шахтера» времен соперничества Киева и Тбилиси, Москвы и Минска, Донецка и Еревана в чемпионатах СССР, которые и сегодня вызывают на 1/6 части суши, некогда объединенной в одно государство, щемящее чувство ностальгии. Смолянинов команды Грачева, Соколовского, Морозова и Варнавского. Самой кубковой команды страны 1980-х.

Но чего на тот момент добился 40-летний специалист в качестве наставника? Работал в клубе «Авангард-Индустрия» (Ровеньки), который вывел в первую лигу первенства Украины, в «Шахтере» из Макеевки. Вот, собственно, и все достижения.

В Хабаровск же Олега Алексеевича пригласили под конкретную задачу - вывести команду в первый дивизион (ныне - в ФНЛ). Причем тренера никто не торопил, понимая, что такие дела быстро не делаются.

Кто широко шагает, тот штаны рвёт

Это сейчас после нескольких неудачных матчей наставнику нередко указывают на дверь как не оправдавшему надежды. Увы, многие сегодняшние футбольные руководители в погоне за сиюминутными результатами совершенно забыли старую, как мир, истину: для создания боеспособного коллектива тренеру надо как минимум три года.

«Кто широко шагает, тот штаны рвёт», - нередко говаривал сам Смолянинов и постепенно создавал в Хабаровске команду своей мечты. В год своего дебюта в нашем клубе он вывел СКА на второе место в зональном турнире среди команд второго дивизиона. Затем повторил это достижение. И только с третьей попытки дальневосточники выполнили поставленную задачу и шагнули вверх.

Естественно, тренер опирался не только на хорошо известных в городе футболистов, игравших в СКА ведущие роли еще до прихода нового коуча (я имею в виду Алексея Поддубского, Андрея Молчанова, Александра Труфанова, Павла Бондаренко и так далее), но и привёз с собой группу игроков, которые, по мнению Олега Алексеевича, должны были усилить команду.

Андрей Дикань, Сергей Кальян, Виталий Чайка, Андрей Поливода, Алексей Коробченко… Именно эти ребята на первых порах влились в коллектив вместе с новым тренером. Позже подтянулись Виталий Лоц, Сергей Рыжих, Сергей Первушин, Константин Таптов и другие. Эти имена и составили костяк той дружины, которая затем пробивалась в первый дивизион.

Но все это будет осенью 2001-го, когда армейцы уверенно выиграют зональный турнир во второй лиге, а затем в переходных матчах остановят «Уралмаш» из Екатеринбурга. Тогда казалось, что весь Хабаровск (столь радостное событие пришлось аккурат в день рождения нашего края) жил футболом.

Но путь на пьедестал был тернист. Помнится, поначалу многие болельщики скептически отнеслись к приходу нового тренера и его украинского «десанта».

Ну кто, скажите, мог тогда предположить, что никому не известный вратарь Андрей Дикань, до этого поигравший у Смолянинова в скромном украинском клубе «Авангард-Индустрия» (Ровеньки), со временем станет одним из лучших голкиперов России?!

Отыграв за хабаровчан пять сезонов, Дикань затем выступал за «Кубань», «Терек», московский «Спартак», привлекался за сборную Украины, а завершал карьеру в «Краснодаре», когда Андрею было уже 39 лет.

Но потенциал Диканя раскрылся именно в Хабаровске, и произошло это в первую очередь благодаря Смолянинову. И сколько таких талантов раскрыл Олег Алексеевич!

Это был настоящий триумф

- У вас не было сомнений, когда согласились сюда ехать? Ведь это не просто Россия, которая с футбольной точки зрения была для начинающего тренера из Украины «терра инкогнита», а ее окраина, - поинтересовались журналисты у Смолянинова, когда он в Хабаровске уже окончательно освоился.

- Сомнений не было, - без раздумий ответил тогда Олег Алексеевич. - Работать можно везде. Лишь бы не мешали, лишь бы делали так, чтобы твоя работа была в радость. Я был уверен в собственной квалификации, был почти убежден в том, что все у нас получится. Еще хотел самоутвердиться и считал, что даже во втором российском дивизионе у меня больше возможностей сделать это, чем в первом украинском. Благо, что был горький опыт, когда мой труд оказался никому не нужен. В Ровеньках команда оказалась брошенной на произвол судьбы, хотя она зачем-то вышла наверх. Так, кстати, на Украине часто бывает. От этого устаешь.

В Хабаровске все было по-другому. За три сезона Смолянинов вывел армейцев в первый дивизион. И ему никто не мешал, а все только помогали.

Это был настоящий прорыв хабаровского футбола. Ведь после вылета СКА в 1986 году еще из первой лиги первенства СССР клуб надолго застрял в низах российского футбола.

Причем выход в первый дивизион не стал для дальневосточников, что называется, калифом на час. На первых порах, понятно, дебютанту пришлось нелегко, но уже в 2003 году армейцы стали главным открытием сезона, набрав на старте 12 очков из 12 возможных. Со временем, конечно, хабаровчан спустили с небес на землю, но шороху они тогда наделали немало.

…Сезон-2005 для Олега Смолянинова стал последним в кресле наставника хабаровского СКА. И именно с этого момента в клубе и началась тренерская чехарда.

Одно радует: армейцы по-прежнему выступают во втором по значимости дивизионе российского футбола, куда их когда-то вывел Олег Смолянинов, и даже попробовали свои силы в премьер-лиге.

Наверное, символично, что одним из тех, кто приложил тогда руку к выходу клуба в элитный дивизион, был капитан той звездной смоляниновской команды Алексей Поддубский. Сейчас Алексей Николаевич наставник армейцев. Наверняка Поддубский что-то перенял у своего старшего товарища.

Между тем сам Олег Смолянинов уже давно живет в Москве. Но о Хабаровске по-прежнему отзывается с теплотой: ведь именно здесь он сформировался как наставник.

Владислав Махов