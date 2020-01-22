Маг и волшебник вокальной импровизации выступит в Хабаровске

7 февраля в Хабаровской филармонии выступит звезда американского джаза, вокалист из Лос-Анджелеса Чарльз Тернер III и джазовое трио французского пианиста Седрика Анрио.

«Самая яркая молодая звезда вокального джаза Америки, маг и волшебник импровизации», – так пишут о Чарлзе Тернере в прессе. В свои 28 лет талантливый певец стал победителем вокального конкурса имени Дюка Эллингтона. Несмотря на молодость, Чарльз уже успел стать мировой знаменитостью, собрал свою аудиторию. Он пел в Карнеги-Холл вместе с легендарным певцом Бобби Макферрином, выступал во многих европейских странах

Совместно с Седриком Анрио – выдающимся французским пианистом, композиторам, аранжировщиком, обладателем престижной премии Грэмми, певец подготовил программу – посвящение величайшему джазмену ХХ века Nat King Cole. Нэт Кинг Коул по прозвищу Король – один из самых популярных исполнителей в США середины прошлого века. 42 диска за 45 лет короткого, но блестящего жизненного пути, 58 альбомов, 3-е место (после Синатры и Пресли) в списке 100 лучших эстрадных исполнителей прошлого века.

Приглашаем окунуться в атмосферу музыки великого Nat King Cole и самых красивых мелодий прошлого века — «Smile», «Nature boy», «Mona Lisa» «For sentimental reasons»…