Многодетным просьба не беспокоить

В Хабаровском крае многодетным семьям не хотят упрощать жизнь

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края отказывается выдавать удостоверения многодетным семьям.

С соответствующей просьбой представители многодетных семей обратились к депутату Госдумы РФ Борису Гладких. По их мнению, удостоверение "Многодетная семья" могло бы лишить их необходимости собирать многочисленные справки для льготного посещения дошкольных учреждений, кружков, секций, а также для приобретения авиабилетов по субсидированным тарифам.

Оценив инициативу, Борис Гладких обратился в краевое минсоцзащиты. Но в ответ получил ... отказ. Свое решение чиновники мотивировали тем, что на изготовление таких удостоверений потребуется 1,2 миллиона рублей. Однако краевые бюрократы почему-то не захотели просчитать, во сколько обходится ежегодная выдача справок, содержание соответствующего штата, техники и тд. Полагаем, что расходы несопоставимы. И уж совсем не надеемся, что в правительстве региона озаботились тем, сколько времени, денег и нервов тратят сами многодетные на регулярные походы за "бумагами". Вот такая человекоориентированность.