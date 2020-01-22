Чиновники Хабаровского края передумали

После публикаций в СМИ краевое минсоцзащиты сменило позицию

Буквально несколько часов прошло с момента публикации материала о том, что минсоцзащиты края отказывается изготавливать удостоверения для многодетных семей, как чиновники выступили с противоположной позицией.

Напомним, что представители многодетных семей обратились к депутату Госдумы РФ Борису Гладких. По их мнению, удостоверение "Многодетная семья" могло бы лишить их необходимости собирать многочисленные справки для льготного посещения дошкольных учреждений, кружков, секций, а также для приобретения авиабилетов по субсидированным тарифам.

Оценив инициативу, Борис Гладких обратился в краевое минсоцзащиты. Но в ответ получил отказ. Свое решение чиновники мотивировали тем, что на изготовление таких удостоверений потребуется 1,2 миллиона рублей. Однако они почему-то не просчитали, во сколько обходится ежегодная выдача справок, содержание соответствующего штата, техники и тд.

Резонанс в СМИ, видимо, придал некоторый импульс властным защитникам населения. Во всяком случае, теперь они сообщают, что в этом году запланирована "работа по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление удостоверений с 2021 года многодетным семьям".