Образование: Из-за долгов по налогам

Судьбу частной школы «Алые паруса» решают в администрации Хабаровска

Депутаты гордумы хлопочут о сохранении здания за этим учреждением образования.

Как пояснил начальник городского управления инвестиционного развития Иштван Брысин, школа «Алые паруса» с 2008 года размещается в муниципальном здании №4 по переулку Братскому на основании концессионного соглашения между дирекцией образовательного учреждения и департаментом муниципальной собственности. В 2017 году полномочия по заключению концессионных соглашений были переданы городскому управлению инвестиционного развития. Эта структура неоднократно уведомляла руководство «Алых парусов» о том, что сроки соглашения на использование муниципального здания заканчиваются в июне 2019 года. «В рамках 115 федерального закона продление концессионного соглашения невозможно, - пояснил начальник управления инвестиционного развития Иштван Брысин. – Одним из выходов из ситуации могло бы быть обращение дирекции учреждения с частной инициативой для заключения соглашения по использованию этого же здания по переулку Братскому. Однако федеральная служба судебных приставов проинформировала нас о том, что у школы имеется налоговая задолженность около 7 миллионов рублей».

Наличие задолженности, согласно федеральному законодательству, лишает частное лицо права заключать концессионное соглашение. Она должна быть полностью погашена. Между тем учебный процесс в «Алых парусах» продолжается. А дирекция частного учреждения обратилась за помощью к депутатам с просьбой решить вопрос о возможности передачи здания в безвозмездное пользование. «Такая мера обяжет дирекцию школы самостоятельно обслуживать объект муниципальной собственности, в том числе и производить ремонт. А это дополнительные траты для школы», - проинформировал депутатов и.о. директора департамента муниципальной собственности Вячеслав Чукавин. Депутаты намерены вынести вопрос по сохранению за частной школой «Алые паруса» здания на следующее заседание городской думы, которое пройдет 28 января.