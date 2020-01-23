Крещенские поздравления и подарки в детском центре

В Хабаровский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи поздравить детей и педагогов в преддверии Крещенского сочельника пришли официальные, не совсем официальные и просто заинтересованные лица. И не с пустыми руками.

Небольшие подарки от городских организаций и частных лиц вручали в приватной обстановке. А вот награждение и чествование проходило в актовом зале. Отмечали как спонсоров, так и неравнодушных чиновников. Самых лучших и самых активных воспитанников отмечали как подарками, так и именными премиями. И все это перемежалось спектаклем-ораторией в самодеятельном исполнении воспитанников центра. Да, сбивались! Да, не всегда попадали в ноты, но зато пели от души и с настроением.

Созданный Александром Петрыниным Центр - не просто учебное заведение. За почти тридцатилетнюю деятельность его сотрудники дали путевку в жизнь свыше полутора тысячам проблемных подростков. Мир не без добрых людей. «Огромное спасибо епархии за помощь. В Центре воспитываются подростки с непростой судьбой. Педагогам порой приходится применять особые знания и умения, чтобы их ученики выросли достойными людьми нашего города», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он пришел на встречу с солидным таким пакетом…

«Мы создали дом, где ребенка примут и помогут ему. Но наши возможности ограничены, мы вынуждены многим отказывать», - рассказывает Александр Петрынин. Осталось дождаться, когда для детей появится новый дом. Речь идет о второй очереди - дополнительном корпусе с мастерскими, спортивными залами, художественной и музыкальной студиями. Деньги на возведение второй очереди – немногим более 90 миллионов рублей – оказались перенаправлены в Комсомольск-на-Амуре, на достройку другой школы. Пока профессиональную подготовку по специальностям - токарь, автомеханик, слесарь, столяр, портная легкого платья - воспитанники проходят на старом месте и на не совсем современном оборудовании.

«Мои хулиганы», - время от времени такие слова звучали в спичах Александра Петрынина. Пообщался в коридорах с некоторыми из них. Нет, я бы им не то что палец, водопроводную трубу не доверил - перекусят и выплюнут. Нормальные такие ребята – со своими мыслями, со своими идеями, со своим мнением. Знакомьтесь, один из многих – Денис С., ученик 8 класса, отмечен за хорошую учебу. Нет, он не отличник, он ударник! «У меня за две четверти нет ни одной тройки. Пятерки у меня по обществу, технологии, музыке. В прошлом году было хуже – одна, две тройки за четверть. Мне нравится все, нет особого или там любимого», - гордо замечает Денис.

Все для себя уже решил: будет поваром-кондитером. «Уже сейчас смогу сварить супы, в основном бытовую еду», - рассказывает о навыках будущий шеф-повар. В планах после окончания школы – поступление в университет. Начинать буду в Хабаровске, практику нужно получить по любому. Я бы хотел открыть свое кафе со смешанной кухней – начиная от украинских блюд и заканчивая французской кухней».

Большие мечты нормальных детей. «Благодаря тому, что в центре воспитанники получают профессию, у нас очень низкий показатель рецидивов, несмотря на тяжелое и часто криминальное прошлое детей», - вздыхает Александр Петрынин. У воспитанников центра рецидивная преступность с направлением в места лишения свободы составляет лишь 5%.

Эдуард Попов