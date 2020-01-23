И мать, и жена, и предприниматель…

Женщины начинают свой бизнес, несмотря на наличие детей, ипотеки и отсутствие стартового капитала

В 2019 году список миллиардеров журнала Forbes пополнился россиянкой Татьяной Бакальчук. Это второй случай за всю историю издания, когда столь высокую планку взяла представительница нашей страны (первой была Елена Батурина). Бакальчук является владелицей интернет-магазина Wildberries. За 2018 год его выручка составила 1,7 миллиарда долларов. Надеюсь, подобное достижение станет для наших соотечественников в первую очередь мотивацией (особенно для мужчин, ну вы понимаете почему).

Женский бизнес есть! Без наследства от почивших богатых дядюшек, без долей в компаниях при разводах, без подарков а-ля «маленький свечной заводик» от поклонников. Все сама – заморочки с налогами, документацией, бухгалтерией. Работа от зари до зари, при этом постирать мужу рубашки да ребенка покормить и в школу отвести…

Представительницы комитета по развитию женского предпринимательства хабаровского регионального отделения организации «Опора России» знают об этом не понаслышке.

Подарите мне клиентов!

Оксана Фокина занимается торговлей оборудованием по противопожарной безопасности и услугами по его монтажу (дело, согласитесь, весьма далекое от стереотипного представления о женских видах бизнеса). Она начала заниматься коммерцией в 2007 году, находясь в декретном отпуске.

«Бизнес начинался сложно, - признает Фокина. – Стартовал он без первоначального капитала, без помощников. Клиентов изначально было мало. Я даже в первое время на свой день рождения просила у своих подруг-предпринимательниц не подарки, а новых клиентов. Перед тем как завести свой бизнес, я три года проработала в сфере противопожарной безопасности, поэтому оставались неплохие отношения с поставщиками. Они поверили мне и отгружали товар без оплаты, сразу под реализацию, так сказать».

Муж Оксаны Фокиной, к слову, был не против того, чтобы его супруга занималась предпринимательской деятельностью. Торговля огнетушителями и пожарными шкафами вскоре эволюционировала в оказание услуг по монтажу систем пожаротушения. Сейчас у холдинга Фокиной имеется штат сотрудников, собственные мастера и проектировщики.

«Когда мы перешли в качестве основной деятельности на оказание услуг по монтажу, это стало еще и стимулом к просвещению предпринимателей. Что проще и лучше спасти свой бизнес и товар, если на складе сделать нормальную систему пожаротушения. И это будет дешевле, чем потеря от огня».

На Восточном экономическом форуме Фокина познакомилась с приморскими членами комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Она вступила в организацию и позже возглавила аналогичный комитет уже в хабаровском региональном отделении. Но зачем на себя взваливать еще и нелегкую ношу общественной деятельности?

«Мне это было интересно, - говорит Оксана Фокина. – Общение с коллегами-предпринимателями сильно вдохновляет и заряжает энергией. Во-вторых, мой бизнес рос, возникла необходимость преодолевать административные барьеры. В рядах «Опоры России» это проще сделать. Кто-то проконсультирует, подскажет советом, как решить ту или иную проблему. В-третьих, социальная составляющая. Одно из направлений нашего комитета – популяризация бизнеса. Надо показать женщинам, которые хотят, но боятся начинать свой бизнес, что роли матери, жены, предпринимателя можно успешно совмещать».

От цветов к транспорту

Жанна Беседина родилась и выросла в Комсомольске-на-Амуре. Она отучилась на факультете иностранных языков, занималась репетиторством и преподаванием делового английского. Потом поехала в Хабаровск получать экономическое образование.

В Городе юности у родителей Жанны был небольшой бизнес – торговля цветами. В тогда еще дальневосточной столице она пыталась расширить семейное дело. Первый блин оказался комом. Предпринимательница открыла цветочную «точку», но из-за конкуренции вскоре пришлось ее закрыть. Беседина устроилась в транспортную компанию.

После полутора лет работы в данной фирме начались проблемы, пришлось уволиться. К тому времени у Жанны Бесединой «висела» в ипотеке квартира, в Комсомольске-на-Амуре жил сын, к которому она приезжала каждые выходные.

«Часть сотрудников тоже уволилась, - рассказывает Беседина. – Именно они и предложили мне организовать собственную логистическую компанию. Меня поразил такой уровень доверия. Через неделю я решилась открыть свою компанию. Сняли небольшой и «страшный» офис. Сто тысяч рублей потратили на покупку минимального количества техники, столов. Открыли счет в банке. Из дома я принесли свой ноутбук. С этого все и началось».

Компания и коллектив постепенно разрастались. Организация существует уже двенадцатый год и осуществляет услуги по доставке грузов всеми видами транспорта.

Разумеется, случались за время существования бизнеса и свои казусы. Так, однажды в компанию перед самым Новым годом обратился заказчик, чтобы перевезти ценный груз. Транспортировку поручили одному из подрядчиков (у компании Жанны Бесединой нет собственных машин, заказы передаются на субподряд).

Водитель зачем-то решил посадить за руль своего не очень опытного сына. В результате в каком-то селе под Читой тот въехал бампером в чужой автомобиль. Шофер решил заняться ремонтом. Он позвонил заказчику, сказал, что сломался и больше на связь не выходил. Чтобы найти пропавших, Бесединой пришлось лично объезжать села под Читой, оповещать посты ГИБДД и стоять на дороге вместе с автоинспекторами, карауля пропавшую машину. Этому «веселому» занятию были посвящены все новогодние праздники. Автомобиль вместе с грузом все же нашли. Посадили за руль другого человека, и тот довез товар до адресата.

«Больше мы заказов перед Новым годом не берем, - подытоживает Жанна Беседина. – На праздники надо отдыхать. С тем клиентом, который перевозил груз, мы, к слову, больше не работаем».

В «Опору России» бизнесвумен вступила по тем же причинам, что и Оксана Фокина: опыт, советы, причастность к предпринимательскому сообществу и заряд позитивной энергетикой.

Бикинский эксперимент

Анна Домат проживает в городе Бикине. Сначала она хотела открыть конноспортивный клуб. Но после полутора лет мытарств решила остановиться на другом виде бизнеса. Так в Бикине появилось тайм-кафе Smart.

«ИП я зарегистрировала еще в 2017 году, - рассказывает предприниматель. – В следующем году я написала бизнес-план. Затем прошла бизнес-курсы, оформила заем, нашла в аренду помещение. 10 августа 2019 года многоцелевой культурно-досуговый центр Smart открыл свои двери для гостей. Вскоре выяснилось, что клиенты хотят видеть Smart и в ночном формате. Поэтому через три месяца мы открыли и ночной клуб».

С какими сложностями пришлось столкнуться? Ведь тайм-кафе в таком небольшом городе, как Бикин, все-таки достаточно нестандартный проект.

«Во-первых, безумно дорогая аренда, - отвечает Анна Домат. - Во-вторых, отсутствие возможности финансирования стартапов (кредитования под минимальные проценты)».

У бикинской бизнесвумен четверо детей. Старшие служат поддержкой и опорой в деле. Домат также берет на себя и социальную нагрузку. Так, для воспитанников местного детдома и коррекционной школы в новогодние праздники были организованы бесплатные утренники. Подобные мероприятия предпринимательница планирует проводить и впредь. Что же касается бизнеса, то если дело окажется успешным, она планирует развивать его, оформив в франшизу.

Как мы видим, женский бизнес может быть очень разным. Разные сферы, разные ситуации, разные города. И если кто-то из наших читательниц боится начать свое дело, то… Пускай теперь не боится!

Андрей Канев