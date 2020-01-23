Больше тысячи средств реабилитации взяли в прокат инвалиды в 2019 году в крае

В Хабаровском крае для людей с инвалидностью действуют пункты проката средств реабилитации. Здесь абсолютно бесплатно выдают на время инвалидную коляску, костыли, трости, а также оборудование, необходимое в повседневной жизни, - сообщает пресс-служба губернатор и правительства края.





По данным минсоцзащиты края, пункты проката организованы во всех муниципальных районах. Всего их 18. С прошлого года объекты оснащают новым оборудованием по краевой государственной программе "Доступная среда". В семь пунктов проката приобретены более 300 единиц средств реабилитации на сумму более миллиона рублей. В 2020 году планируют оснастить еще семь таких отделений. На эти цели запланировано 1,4 млн рублей. Кроме того, в пунктах принимают оборудование от населения.





Здесь во временное пользование можно получить кресла-коляски, ходунки, костыли, трости, а также средства ухода и самообслуживания. К ним относятся надувные ванны для мытья в кровати, стол прикроватный, умывальник передвижной, сиденье для ванны, ступенька опорная для входа в ванну.





- Техническими средствами реабилитации инвалиды обеспечиваются за счет средств федерального бюджета через фонд социального страхования. При необходимости, на период проведения закупочных процедур, средство реабилитации можно получить в пунктах проката. Услуга предоставляется бесплатно на срок до шести месяцев, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.





В 2019 году в специальные отделения обратились 852 человек, выдано 1028 средств реабилитации.





Воспользоваться услугой можно через центр социальной реабилитации инвалидов по ул. Индустриальная, 2в в Хабаровске либо комплексные центры социального обслуживания по месту жительства. Более подробную информацию предоставят в министерстве социальной защиты населения края по телефону: 8 (4212) 31-19-43 (в рабочее время).



