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Краевой Арбитражный суд не усмотрел нарушений в действиях минсоцзащиты
В Хабаровском крае завершился процессы рассмотрение дела об организации льготных перевозок на общественном транспорте. Конкурс на определение регионального оператора по работе с социальной транспортной картой признан, краевым Арбитражным Судом, действительным, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Система предоставления льготного проезда должна была заработать еще в октябре прошлого года. Однако в Хабаровске перевозчики отказались включиться в проект. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю поступали жалобы на то, что конкурс по определению регионального оператора был проведен с нарушениями. УФАС подало иск к министерству социальной защиты населения края о признании конкурса на определение регионального оператора недействительным. Суд признал законность проведения конкурса.
- Суд не усмотрел нарушений в действиях министерства при проведении конкурса. А это лишь подтверждает, что мы действовали в рамках закона, соблюдая при проведении процедур все необходимые условия. Мы и дальше продолжим работать с ООО Проектно-производственное Бюро "Новое поколение" по предоставлению льготного проезда на территории края посредством социальной транспортной карты. Надеемся, хабаровские перевозчики начнут выполнять краевой закон, и льготники смогут пользоваться социальной транспортной картой в полной мере, - сказал начальник управления правовой, кадровой и организационной работы министерства социальной защиты населения края Максим Апёнышев.
Решение суда вступит в законную силу через месяц.
На сегодняшний день региональные льготники, оформившие карту, но не имеющие возможность расплатится ею, продолжают получать ежемесячную денежную выплату. А у федеральных льготников остаток средств на карте сохраняется в течение года.
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