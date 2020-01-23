Жителям Комсомольска-на-Амуре подрезали крылья

Или как правильно замаскировать аэропорт муниципальной баней

В то время как прокраевые телеграм-каналы и СМИ активно копались в вениках и простынях городских чиновников, пытаясь отыскать элитную парилку на муниципальной лыжной базе «Горные ключи», за кадром осталась одна печальная новость. Комсомольскому-на-Амуре аэропорту, расположенному близ города Юности в поселке Хурба, запретили принимать и отправлять любые гражданские самолеты.

Проблема в том, что еще в 2018 году дальневосточное подразделение Росавиации в рамках плановой проверки аэродрома выявило нарушения, связанные с организацией, в случае необходимости, поисковых, аварийно-спасательных и противопожарных работ. Проще говоря, выяснилось, что спасение пассажиров на аэродроме – дело рук самих пассажиров. Время на устранение недостатков, судя по всему, у краевых властей и работников аэрокомплекса было более, чем достаточно. Но, вероятно, были дела и поважнее. Например, разбирать и сдавать на переплавку пресловутые трамвайные пути, опутавшие город президентского внимания.

В результате, 22 января этого года сертификат оператора аэродрома гражданской авиации АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» был аннулирован и отозван.

Инцидент особенно примечателен на фоне громкой риторики краевых властей о том, как важно развивать транспортную инфраструктуру в регионе, способствовать закреплению здесь населения. В итоге закрепили так, что теперь жителям города Юности для того, чтобы добраться, к примеру, в Южно-Сахалинск нужно будет сначала приехать в Хабаровск. Заодно и на чудо-баню посмотреть. Она-то ведь поважнее будет.