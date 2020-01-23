Что в нашей власти непотопляемо

На вопросы отвечает Салават Шейхович Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, директор по внешним связям и развитию проектов Российско-японского медицинского центра «Саико»

- Что означает «саико» в переводе на русский?

- Лучший, превосходный. Я занимался созданием этого центра, был генеральным директором, потом сдал его заказчику.

- Вы же всегда были в российской медицине - проректор по учебной части Мединститута, ректор Института повышения квалификации медработников края… Почему переключились на японскую?

- Мне повезло встретиться с бизнесменами, которые хотели диверсифицировать свой бизнес, сделать что-то полезное для края. На этой идее мы объединились и создали диагностический центр.

- Это наши хабаровские бизнесмены?

- Да, хабаровские. Но один из учредителей проекта - японская компания «Искра». В Советском Союзе она была компанией номер один, через которую осуществлялись медицинские контакты. Ее создал японец, который в 1945 году был у нас в плену. Он настолько проникся идеями социализма, что, вернувшись домой, создал свою компанию, назвав ее соответственно.

- Смысл создания центра «Саико»?

- Чтобы хабаровчане получали хорошее медицинское обследование на современном японском оборудовании по японским технологиям, а также возможность получения консультаций и лечения в Японии.

Россияне едут за границу не за супертехнологиями - они и у нас есть. Но там они доступны. Эта доступность для наших людей становится очень дорогой: есть деньги - их лечат. Но никто за качество не отвечает. Гарантий никто не дает. Люди не защищены. А я считаю, что мы должны не туда ездить, не туда увозить деньги, а чтобы наши люди могли получить здесь современные зарубежные технологии. И мне кажется, угадали необходимость. Мы провели множество обучающих семинаров для хабаровских врачей с приглашением ведущих японских специалистов разных направлений.

- Зудит ваша прежняя должность?

- Это не наша деятельность, но хочется, чтобы как можно больше людей получали знания. Я всегда считал и считаю, что у медицины не может быть государственных границ. Если где-то есть что-то, помогающее людям, мы должны это использовать.

- Независимо от власти?

- Можно независимо, можно в содружестве. Здравоохранение для власти - очень трудное и в то же время очень выгодное направление. В какой сфере может проявить себя, к примеру, губернатор, чтобы его дела касались большинства населения? В здравоохранении и образовании. Это универсальный ключ к сознанию людей. Если медицина доступна для человека, он многое простит власти. Если дети без проблем ходят в детский сад и в школу, он еще больше простит. А когда этого нет, то проблемы экономики задавят. Но побудительным мотивом, чтобы народ вышел на улицу, будет социальная незащищенность.

- Сегодня заговорили, что с медициной у нас плохо. А вчера было хорошо?

- Сегодня заговорили на самом высоком уровне. Значит, проблем накопилось столько, что дальше некуда, и если не стравливать пар, то котел может рвануть.

Жестко высказалась Татьяна Голикова, которая курирует здравоохранение: модернизацию во многих регионах (она так аккуратно сформулировала) провалили. А еще круче высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: вероятно, система показала, что не может самосовершенствоваться. Представляете, пресс-секретарь вдруг так говорит о системе!

Где-то с середины лета начались активные заседания с обсуждением проблем, особенно первичного здравоохранения. Я помню, как Путин говорил Голиковой: мы с вами в 2006, в 2010, в 2011 году занимались этими вопросами, давали деньги, где результат?

Но вот любопытный момент. На одном из обсуждений президент задал вопрос заместителю главного врача частной медицинской структуры из Санкт-Петербурга: может ли наша медицина работать как корпорация? И тот ответил: наверное, да. А дальше президент привел Росатом как удачный пример корпорации. И порассуждал: оставить министерству функции контроля, методического обеспечения, а само здравоохранение пусть работает как корпорация. Может, люди на это не обратили внимания, а я заметил.

- Это же такой хороший вариант для крупного воровства!

- А разве сейчас его нет?

- Есть. Но оно как-то раздроблено, размыто. А там сконцентрировано…

- Стало бы меньше выгодоприобретателей. Они не позволят размазать воровство по регионам - так мы фантазируем. А что в голове президента - не знаем. Но я думаю, он не будет просто так произносить такие вещи.

- То есть на будущее это возможный вариант?

- Думаю, да. Не случайно верховная власть страны усомнилась в эффективности системы здравоохранения. Вот президент критикует систему. Но система - это же не нечто аморфное. Чего критиковать томограф - он стоит и стоит. Чего критиковать лечащего врача - он делает свое дело и делает. Вопрос в организации дела. Как работает система - этим занимаются организаторы. Но когда одним и тем же людям поручают что-то сделать, а они это делают плохо, но потом вместе с ними анализируют, планируют сделать лучше и снова поручают этим же людям… Это как понимать?

Мы с вами можем не дождаться, чем все закончится. А люди хотят изменений. Причем мировой опыт показывает, что есть эффективно работающие системы здравоохранения. Если честно, многие наши больницы намного лучше оснащены, чем больницы Японии. Я посетил много японских лечебных учреждений – и государственных, и частных. Видел очень разное оборудование. Мы спрашивали: почему у них стоят не японские аппараты? Они рассказывали: если по эффективности аппаратура сопоставима, то покупается то, что более доступно по финансам. Там нет псевдопатриотизма - покупаем только японское! То есть мы зачастую оснащены не хуже. Но почему нет эффекта?

Дело не только в аппаратуре. У нас есть суперспециалисты. Но не они определяют уровень здравоохранения страны, его определяют обычные средние врачи. Насколько они соответствуют современным требованиям? Чтобы таких врачей была масса, надо создавать условия.

- Среди последних есть поручение президента по декриминализации статьи, связанной с неумышленной утратой наркотиков.

- Это актуальное и долгожданное решение. Мы на краевой площадке Народного фронта обсуждали эту ситуацию. То есть обсуждение медицинских проблем идет не только на встречах с президентом, а и в регионах тоже. Законодательную базу давно надо менять. Но только сейчас после долгих-долгих разговоров президент, наконец, поручил разобраться с паллиативной помощью.

- Почему так долго решаются очевидные вопросы?

- У нас страна такая. Пока президент не скажет…

- Вы хотите сказать, что большая страна, огромные расстояния, медленное соображение?

- А в крае то же самое: пока губернатор не скажет – у нас проблем нет! Окружение губернатора делает все, чтобы проблемы до него не дошли. Вы думаете, когда Путин получил информацию о лекарствах? Когда на публичной встрече правозащитница Нюта Федермессер сказала ему напрямую. Также и в крае многое делается (или не делается) только после вмешательства губернатора. К сожалению.

Когда я так говорю, мне горько. Потому что жизнь конечна. Я уже на пенсии, уже седой и лысый, но все еще слышу обещания, которые должны были быть исполнены давным-давно. Кстати, СМИ тоже вносят сюда свою лепту.

- То есть?

- Потому что пишут либо «ура-ура» (внедрили, открыли), либо чернуху (врач-убийца). Чисто медицинские вопросы, врачебные ошибки, по моему мнению, не могут быть темой для обсуждения в обществе. Не всегда могут разобраться даже высококвалифицированные эксперты в каких-то конкретных случаях, а пресса начинает наезды на врачей…

- О чем же писать?

- Нужны дискуссии. Куда мы идем? Как достигнем поставленных целей? Я не говорю, что все врачи белые и пушистые - на нашем белом халате есть пятна. Но избавимся от них тогда, когда будем открыто о них говорить. Какие-то вопросы обсуждать в медицинском сообществе, а какие-то выносить на суд общественности.

Смысл не в восхвалении власти. Никто не говорит, что нужна чернуха. Давайте говорить о проблемах. Люди живут этой проблемной жизнью, придуманный мир они не воспринимают.

Должны быть разные точки зрения. Почему мы должны считать, что высказанное губернатором или министром - это истина в последней инстанции? А у нас нет культуры дискуссий. У нас любая дискуссия воспринимается как оскорбление того, с чьей точкой зрения не согласны.

Но система здравоохранения в крае сформирована так, что говорить о ней может только очень узкий круг людей. На телеэкране у нас в основном только министр. Иногда может появиться его заместитель. Остальным руководителям (в том числе и главным врачам) разрешено говорить только позитивное. Несколько лет на радио «Восток России» я вел рубрику «Трудный диагноз». Понятно, не всем она нравилась. Пришел новый собственник - рубрику закрыли.

- У вас нет площадки для дискуссий?

- Для меня нет проблемы. Есть Народный фронт, где поднимаю актуальные вопросы, где меня слышат. Информационную площадку отняли у людей.

- Что, на ваш взгляд, надо сейчас обсуждать с народом нашего края?

- Доступность медицинской помощи - в первую очередь.

- Давайте в деталях.

- К примеру, в селе Чля Николаевского района есть ФАП. В фельдшерско-акушерском пункте померяют температуру, давление, выпишут таблетки или дадут направление в райцентр. А автобус из села в Николаевск не ходит. Надо искать попутку. Ладно: худо-бедно доехал человек, а талонов на прием к врачу нет. Ему надо где-то ночевать все дни, пока пройдет обследование. Можно ли назвать такую медицину доступной?

- Тогда надо говорить о местной власти, которая обеспечивала бы транспортную доступность медицины для своих жителей.

- У нас нет муниципального здравоохранения, поэтому нет вопросов к местной власти. Сегодня здравоохранение - это государственная система, его должна обеспечивать краевая власть.

- Уточните: доступность - прерогатива медицины или власти?

- Это совместная прерогатива.

- Но еще ни одного главу района не спросили публично, что он сделал для доступности сельского населения к медицинским учреждениям.

- А как спрашивать, если муниципальная власть нищая?

- Выходит, доступность - просто болтовня? Что делать?

- В рамках программы развития первичной медицинской помощи краевая власть сейчас должна представить свои предложения на федеральный уровень.

- Представит: выездные машины с флюорографией, социальное такси и прочие разовые меры. Что краевая власть намерена сделать сама и на что попросит помощи у столицы - народ имеет право знать? Имеет право сказать свое слово?

- Об этом и говорим. Документ о региональном блоке развития первичной медико-санитарной помощи уже должен уйти в федеральное правительство. Он обсуждался в крае? Нет. Можно было направить информацию хотя бы на краевую площадку Народного фронта для обсуждения? Можно. Однако доступность информации о том, как нас собираются вести к светлому будущему, тоже проблема. Нет дискуссий ни в профессиональной среде, ни в общественной. Есть обсуждение только в очень узком кругу приближенных к губернатору лиц.

Поэтому мы и говорим, что для широкого обсуждения есть вопросы, которые касаются всех: как организовать систему доступности и качества медицинской помощи.

- А такую задачу вообще-то должен ставить губернатор.

- Конечно! Но люди, которые возле власти, считают, что они все знают лучше всех.

- Второй базовый вопрос - качество медицинских услуг.

- Оно начинается с подготовки врачей. Раньше они учились шесть лет, а дальше либо седьмой год обучения в интернатуре, либо уход в ординатуру на два года. И только потом самостоятельная работа. Но возник дефицит врачей. Чтобы его быстро сократить, наш федеральный министр при поддержке так называемой медицинской общественности убрал интернатуру. Меня поразило, с каким энтузиазмом поддержал это решение ректорский корпус. Однако потом федерального министра все-таки убедили, что сделано неправильно. И в прошлом году было сказано президенту, дескать, надо бы ввести категории «врач-стажер» (за выпускниками вузов) и «врач-наставник».

- Так ведь это же было!

- Конечно! Только иначе называлось. Вместо совершенствования прежнюю систему порвали, а сейчас пытаются латать. И я понимаю ректоров с их «одобрям-с» - они хотят остаться ректорами. И главные врачи всегда будут одобрять своего начальника. А если кто не согласен… Давайте посмотрим на примере Хабаровского края. Где бывший главврач Перинатального центра, заслуженный врач России? В министерстве здравоохранения Московской области. Где бывший главврач онкоцентра? В Подмосковье. Где главврач 2-й краевой больницы? Возглавляет здравоохранение подмосковного города Реутов. Где бывший главврач детской краевой больницы? Теперь он заместитель главврача Калининградской детской областной больницы. Никто из них не потерялся. Тогда объясните людям, почему расстались с лучшими специалистами?

- Мы говорили о качестве…

- Да, врачу надо каждый день учиться. Когда учиться, если он ведет прием в две смены и подрабатывает в третью? Но даже если он находит время учиться дистанционно… Давайте будем реалистами, насколько эффективна такая система в нашей стране? Еще вопрос: на каком языке издается научная медицинская литература? На английском. Доступ к ней есть, только с английским языком проблема.

- Но в советское время переводов тоже не было.

- В то время такой быстрой смены знаний не происходило. Сегодня знания обновляются ускоренно. А мы постоянно отстаем от наших зарубежных коллег. Мы не обращали внимания на общее развитие врачей. Да, у нас есть великолепные врачи - и в стране, и в Хабаровске. Но надо, чтобы общий уровень квалификации врачей был высоким. А для этого сама система должна стимулировать врачей, чтобы они росли. Сейчас система какая-то странная: многие врачи растут вопреки системе, а многие просто выгорают.

Но сегодня все-таки XXI век и 2020 год. А мы своими решениями в области медицины все еще пытаемся внедрять технологии середины прошлого столетия. Вы слышите хоть что-то организационно новое в здравоохранении страны и края? Нет! Давайте еще сотню ФАПов построим… А найдете желающих там работать??? Изменилось время! Изменились приоритеты у людей! Кто из родителей хочет, чтобы их ребенок после учебы вернулся работать в деревню? Никто!

Возьмем тот же Николаевск. Помните, как возмущался наш губернатор, что там в больнице не предусмотрели компьютерную томографию? Ну хорошо, будет томограф. А кто будет на нем работать? Ну научат нажимать кнопки, а кто будет читать данные обследования? Когда такой специалист наберется опыта? Сколько будет ошибочных диагнозов?

- Вы говорите про Николаевск, так ведь даже в Хабаровске есть такая проблема… А что делать?

- Мы смотрели в Токио центр, где специалисты заняты только одним - расшифровкой кардиограмм суточного мониторирования. Все лечебные учреждения страны присылают туда свои данные и получают результаты. Зачем такая централизация? Затем, что содержать специалиста в каждом медучреждении нерационально - японцы умеют считать.

- А у нас в крае возможна подобная централизация в какой-либо сфере здравоохранения?

- Не знаю. Мы с вами только что говорили, что сценарий развития здравоохранения края не был представлен ни медицинскому сообществу, ни общественности.

- А что у нас происходит с лекарствами?

- Базовая проблема с лекарствами в нашей стране знаете какая? Нет ни одного законодательного документа, который бы определял порядок обеспечения всего населения страны лекарствами.

- Есть законы по льготному обеспечению отдельных категорий граждан.

- Да. Но берем Конституцию и читаем про медицинскую помощь. Она - для всех. А лекарственная помощь - ее элемент. И в Конституции нет разделения, что для льготников, что для остальных. Тогда почему все остальные вне законодательного поля? Почему в плане лекарственного обеспечения общество разделено?

Вопрос о доступности: в каких аптеках можно получить льготные лекарства? В уполномоченных. А в деревнях их нет. Да что деревни! В крупном поселке Де-Кастри нет уполномоченной аптеки. Люди заказывают водителям лекарства и платят за доставку минимум по 500 рублей. Язык не поворачивается назвать такое лекарство бесплатным!

А что делать онкологическому больному четвертой стадии, которому нужны обезболивающие наркотики? Я поехал в де-кастринскую больницу, где такой больной встал на учет, и увидел полный тупик. Конечно же, договорился о помощи через министерство. Но не хватит персональной помощи министра на каждого больного! Ведь аналогичная обстановка по всему краю. Это опять же говорит о том, что система не работает. И это очень страшно.

Сейчас речь идет о создании системы лекарственного страхования, еще ее называют системой соплатежей. Это когда все (независимо - льготники или нет) обретут право получать льготные лекарства. Так во всем мире.

Когда человек лечится в больнице, он же не покупает себе лекарства. А если вы лечитесь в поликлинике, лекарства покупаете сами. Это же парадокс! И вы, и он застрахованы. А что меняется, если вы попадаете в больницу?! Сейчас говорят, что так неправильно. И к 2024 году намерены поменять эту систему. Но министр сказал, что внедрим года на два раньше систему «для всех». Сейчас апробируют пилотные проекты по сердечно-сосудистым заболеваниям в некоторых регионах.

- Давайте подробнее.

- Хотят все население объединить в единую систему. Льготы на лекарства будут для всех. Но они будут зависеть от диагноза. По одним заболеваниям - полная государственная компенсация стоимости лекарств, по другим - на половину, на четверть и т.д.

- Чем плоха нынешняя система обеспечения населения льготными лекарствами? Кроме того, что она касается не всего населения.

- Она позволяет выйти из программы. Можно взять льготные деньги, и очень многие забирают. Но на что используют деньги - на лекарства или что-то иное, никто не знает.

- Причины такого ухода понятны: большая канитель оформления льготных рецептов, не всегда в аптеках есть льготные лекарства, по льготному обеспечению предлагают самые дешевые низкокачественные дженерики.

- Эту программу в 2005 году вводил Зурабов. Он мне нравился своей прямотой. На одном съезде медиков он говорил так: я не специалист в медицине, я управленец; но вы скажите, какое здравоохранение хотите иметь, и я его организую. Но вы же не можете сформулировать задачу - все время уходите в социализм.

И он был прав. У нас государство давно не социалистическое. И программа дополнительного льготного обеспечения лекарствами сегодня не выполняет своей функции. А по задумке новой программы из нее нельзя будет выйти и получить деньги, почему она и называется системой соплатежей. Такая система действует во всем цивилизованном мире: детали разнятся, но смысл один и тот же.

Мы много лет говорим о лекарственном страховании. Я помню, еще в 2008 году тогдашний министр Татьяна Голикова сказала: во время экономического кризиса говорить о лекарственном страховании неправильно. Хотя именно в кризисное время и надо говорить. В 2013 году утверждена стратегия лекарственного обеспечения населения России до 2025 года. Про эту программу уже никто не говорит, ее никто даже не вспоминает.

- Ну почему у нас так? Почему?

- А вы знаете, сколько у нас в стране существует программ и стратегий? Для пожилого населения, для женщин, уйма других! Есть направления по лекарствам, по организации медицинской помощи, по подготовке кадров и т.д. Это огромные блоки! Каждый год принимаются какие-то стратегии и проекты. И забываются!

- Как же тогда наш край отчитывается перед федеральной властью?

- Если есть индикаторы эффективности, то люди из власти будут стремиться, чтобы эти показатели были достигнуты в отчетности.

- Каким образом?

- У нас масса вещей делается для отчета, а не для людей. Вот пример по моей любимой деревне Де-Кастри, когда я занимался своим товарищем-онкобольным. Открываем сайт Богородской районной больницы: на красивой картинке структура коечного фонда отделения больницы в Де-Кастри - четыре койки паллиативной помощи. Тогда почему человек не получает помощь? Кто-нибудь ответит? Отвечают: ну вы же понимаете, что это для отчета…

- И спроса нет, и контроля нет…

- Бумага все стерпит. В отчетах все будет нормально: койки есть - помощи нет.

- Обращаясь к народу, власть всегда ссылается на статистику. Но реальная жизнь почему-то всегда очень сильно отличается от статистической.

- К медицинской статистике сегодня много вопросов. Власть признает, что с достоверностью есть проблема. Но я расскажу вам такую историю. Российское министерство здравоохранения очень гордится наличием геоинформационной карты, где расписаны все лечебные учреждения и прочее-прочее. А в прошлом году министр вдруг говорит президенту: карта обновляется плохо и - о, ужас! - туда вносятся недостоверные данные.

- Не удивительно: каждый регион желает прихвастнуть, приврать…

- И она же говорит, что национальный проект по здравоохранению сформировали с использованием геоинформационной карты.

- С использованием ложных данных?

- Выходит, так. Большие чиновники, может, думают, что за их речами никто не следит. Только не у всех болезнь Альцгеймера… Вы зайдите на сайт минздрава края и поищите там статистику показателей здоровья. Ее сейчас нет!

- Ее почему-то убрали?

- Не почему-то, а по понятным причинам. Но в нашем мире скрыть что-либо удается очень немногим.

- Давайте поговорим о том, что в государственных поликлиниках, в казенных зданиях, на казенных услугах ЖКХ, на казенном оборудовании врачи, получающие казенную зарплату, ведут платный прием. Это как? Дальше: человек упал, ударился головой о лед, пришел в поликлинику, его записывают к неврологу через две недели. А раньше? Можно, но за плату. Это нормально?

- Система платных услуг в государственных поликлиниках введена давно и с ведома федеральной власти. Это была одна из форм материального поощрения врачей. Но она абсолютно абсурдна. Медики стараются ее не обсуждать - это для них заработок, одобренный государством. Но от такой системы надо отказываться. Она раздражает людей.

- Сами поликлиники от платных услуг не откажутся. Краевая власть запретить не может. И что, так будет до бесконечности продолжаться?

- Есть регулирующая функция государства. Оно не всегда ее исполняет так, как хотелось бы людям. Но для коррекции всего этого существуют институты гражданского общества. Должны быть организации, защищающие интересы пациентов, но неподконтрольные минздраву. Та же Общественная палата могла бы обсудить ситуацию и обратиться к президенту. Народный фронт мог бы поставить вопрос: это что такое?! Общественный совет при минздраве мог бы озаботиться проблемой. Депутаты, которые молчат в тряпочку, которые создавали нормативную базу, которые одобряли…

Не надо рассказывать людям, как много сделано в крае. То, что сделано, это норма. Это нормальная жизнь. Вы чем гордитесь? Давайте скажем, что не сделано и почему, что надо сделать и как. Это честнее.

- У нас когда-нибудь будет хорошее здравоохранение? Когда-нибудь оно изменится?

- По вопросам, которые сегодня обсуждаем, мы с вами ничего нового не говорим. На высшем уровне власти об этом тоже говорят. Беда в том, что изменения поручаются тем же людям, которые создавали эти проблемы или даже пытались решить, но не смогли.

- А другие, которые смогли бы кардинально изменить ситуацию, есть?

- Есть, конечно! Но, как правило, их отодвигают. Актуально то, что сказал великий русский поэт Некрасов: жить в эту пору прекрасную уж не придется…

Раиса Целобанова