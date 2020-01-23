Александр Нерадько: Авиасообщение с Комсомольском-на-Амуре может быть восстановлено

В городе президентского внимания ждут возобновления регулярных рейсов

Надежда на то, что регулярное авиасообщение с Комсомольском-на-Амуре будет восстановлено, все-таки есть. При том условии, что правительство Хабаровского края предпримет ряд конкретных шагов. Как минимум, организационных.

Это стало понятно из разговора нашего корреспондента с депутатом Госдумы РФ Борисом Гладких.

Для того, чтобы уточнить статус проблемы и прояснить пути ее решения Гладких связался с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

По словам руководителя агентства, представитель Росавиации дополнительно побывает в регионе, чтобы оценить ситуацию на месте. Но правительство края должно взять на себя ключевую роль организатора, собрать все заинтересованные стороны и помочь найти оптимальное решение. Предварительные варианты уже есть.

Напомним, что 22 января Комсомольскому-на-Амуре аэропорту, расположенному близ города Юности в поселке Хурба, запретили принимать и отправлять любые гражданские самолеты. Проблема в том, что еще в 2018 году дальневосточное подразделение Росавиации, в рамках плановой проверки аэродрома, выявило нарушения, связанные с организацией поисковых, аварийно-спасательных и противопожарных работ. Время на устранение недостатков, судя по всему, было потрачено впустую. Как следствие сертификат оператора аэродрома гражданской авиации АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» был аннулирован и отозван.

Стоит отметить, что Комсомольский аэропорт - один из важнейших элементов транспортной инфраструктуры в регионе, который напрямую отражается на качестве жизни в агломерации "Комсомольск - Амурск - Солнечный" и прилегающих территорий.

От себя добавим: было бы неплохо, если б к решению столь важных проблем подключался и Иван Пиляев, представляющий в Госдуме РФ комсомольский одномандатный округ #70.