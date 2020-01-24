Там, где объединены КНДР и Южная Корея

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири отметила 15-летний юбилей

Песни, они как люди, одни злые и пустяшные, песни-однодневки, другие - словно драгоценные жемчужины, долгоживущие и как диковинные ребусы – разгадывай и разгадывай эту музыкальную искомость, эту тонкую вязь слов и мелодий. Говорят, что в песне живет душа народа.

«Ариран» для корейцев - не просто песня, она наряду с кимчи - маркер, символ национальной культуры. Не зря именем этой песни, внесённой в Список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, названы вокальная группа и межнациональный культурный центр в Хабаровске, где отмечала 15-летний юбилей Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири.

Торжественную церемонию открыла легендарная песня «Ариран». В исполнении хабаровчан было столько счастья, столько радости! Корейцы обычно люди сдержанные, спокойные, а тут и страсть, и эмоции, и какая-то необыкновенная открытость и искренность!

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири была создана 16 декабря 2004 года.

- В Хабаровском крае нет селений с компактным проживанием корейцев. Мы все растворяемся в русской среде, поэтому встал вопрос сохранения и потом уже развития национальной культуры и традиций. Начали мы проводить праздники, которые характеризуют этнос, – лунный Новый год, день урожая, праздник освобождения Корейского полуострова, - рассказал Владимир Бейк, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири.

В Южной Корее праздник носит название Кванбокчоль - дословно «Праздник возвращения света». В Северной Корее - Чогукхэбани-наль - День освобождения родины. Русскоязычные публикации именуют этот день так: День освобождения Кореи советскими войсками.

Это праздник стал традиционным, любимым хабаровчанами, пожалуй, одним из самых ярких событий лета. В этом году он пройдет в 16-й раз и будет посвящён 75-летию Великой Победы.

- Все мы — граждане России, - подчеркнул Владимир Бейк. - Для всех нас это значимая дата. В этом году отмечают также и 75 лет освобождения от оккупантов Корейского полуострова, и юбилей окончания Второй мировой войны. Этим славным вехам истории мы посвятим многие из своих мероприятий. По традиции 14-15 августа мы проведем фестиваль корейской культуры, который так полюбился хабаровчанам, и отпразднуем 30-летие установления дипломатических отношений между нашей страной и Республикой Корея.

Корейцы на российский Дальний Восток начали переселяться с января 1864 года в поисках лучшей жизни. Царские власти быстро оценили трудолюбие и порядочность этого народа. Кажется, попади корейцы на Луну, и там обживутся, а займутся сельским хозяйством, и там урожаи будут небывалые. Кстати, в тридцатые годы под Хехциром и в Бикинском районе корейцы выращивали рис. Говорят, что урожаи были богатые.

– Были в истории и неприятные моменты, когда в 30-е годы около 177 тысяч корейцев были массово сосланы в Среднюю Азию и Казахстан. Сейчас корейцы в Хабаровском крае являются четвертым по численности народом. По данным последней переписи, только владеющих родным языком 9 тысяч, а всего свыше 14 тысяч, - уточнил Владимир Бейк.

В адрес Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири пришли приветственные адреса и поздравления от Общероссийского объединения корейцев из Москвы, Национально-культурной автономии корейцев из Уссурийска, Ассоциации корейских организаций Приморского края, ассоциаций корейцев из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

- Я приехала специально, чтобы поддержать своих коллег, в том числе и из-за того, что в Хабаровском крае проживает очень много сахалинских корейцев, - рассказала Пак Сун Ок, председатель общественной организации сахалинских корейцев. – У Ассоциации пройден большой путь, и вы, несомненно, решили очень много важных задач, в первую очередь сохранение этнической самобытности корейцев, сохранение наших обычаев, традиций и культуры. Организация внесла свой вклад в историю и развитие Хабаровского края и способствовала появлению новых культурных традиций, укреплению и развитию межэтнических отношений.

Поздравили Ассоциацию городские и краевые власти. Зампред регионального правительства Юрий Минаев, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам прочитал поздравительный адрес от губернатора Сергея Фургала, который оценил высокий вклад корейской диаспоры в укрепление мира и согласия в регионе.

- Важная миссия возложена на Ассоциацию корейских организаций Сибири и Дальнего Востока в деле развития гражданского общества и культуры межэтнических отношений, укрепления межнациональных и международных отношений, возрождения национальной культуры российских корейцев. Несмотря на крутые повороты истории, корейская общность в столице Хабаровского края сохранила обычаи, традиционные семейные ценности, язык и основы родной культуры, - сказал Денис Митрофанов, заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ.

По словам Сергея Скоринова, председателя Совета Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края», ректора Хабаровского государственного института культуры, для общественной организации пятнадцать лет - серьезный, важный, ответственный возраст.

- Ассоциация – ядро, родоначальник Ассамблеи народов Хабаровского края. У истоков Ассамблеи стояла корейская организация Дальнего Востока и Сибири, - подчеркнул Сергей Скоринов.

На праздничной церемонии прозвучали поздравления представителей КНДР и Республики Корея.

- Ассоциация способствует сохранению корейской культуры и вносит весомый вклад в дело сохранения мира и согласия в обществе. Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири и канцелярии Генерального консульства КНДР поддерживают крепкие дружеские и партнерские отношения, - сказала Ким Чже Чжон, руководитель Хабаровской канцелярии Генерального консульства во Владивостоке, заместитель генерального консула.

В приветственном адресе от руководителя Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке, который прочитал г-н Ли Бен Ман, представитель консульства, директор корейского культурного центра, подчеркивалось, что Ассоциация на протяжении многих лет занимается продвижением корейской культуры и искусства и вносит вклад в развитие отношений между Южной Кореей и Россией.

У Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири получается то, что не дано многим опытным депутатам – собирать в Хабаровске представителей КНДР и Республики Корея, и не просто собирать, а даже объединять под своей эгидой.

- Мы же представители народной дипломатии, мы вне политики, поэтому все и удается, - сказал Владимир Бейк. – Я всегда говорю представителям КНДР и Республики Корея: «Когда вы у меня, когда на моей территории, считайте, что Корея объединена!».

- В чем заключается рецепт успеха вашей организации?

- Это человеческий фактор. Есть команда, есть люди - единомышленники. С каждым годом мы прирастаем все большим количеством земляков. В последнее время мы привлекли бизнес- сообщество.

- О чем вы мечтаете?

- Чтобы были все здоровы, чтобы все улыбались друг другу и радовались

Заканчивал, как и открывал церемонию, «Ариран», но особый. Стоит отметить, что существуют десятки различных вариантов этой песни и в КНДР, и в Республике Корея. Есть два варианта у сахалинских корейцев. Недавно появилась и хабаровская версия, в которой поется, что корейцы счастливы на берегах Амура, что им хорошо здесь жить.

Юрий Рязинкин