Стадион имени Ленина готовится к летнему сезону

Этой зимой стадион имени Ленина стал настоящей зоной притяжения для гостей и жителей Хабаровска, которые любят спорт и здоровый образ жизни. Спортивный парк радушно встречает всех: от мало до велика в любое время года.

- В ходе подготовки к нынешнему зимнему сезону, чтобы создать максимально комфортные условия для активного зимнего отдыха горожан в спортивном парке был проведен достаточно серьезный объем работ, - подчеркнул Александр Павлинов, генеральный директор Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края, в ведомстве которой находится стадион имени Ленина. – Однако уже сейчас идет подготовка к предстоящему летнему сезону. Особое пристальное внимание будет уделено лестницы с улицы Шевченко, которая прошлым летом была передана Дирекции вместе с другими объектами стадиона.

Напомним, что в мае прошлого года эту входную группу в парк строители сдали в эксплуатацию после масштабной реконструкции. На тот момент заказчиком выполнения работ выступило КГУП «Недвижимость». Однако через два месяца, после первых ливневых дождей, грунт под лестницей был частично размыт. Для безопасности посетителей стадиона объект вынуждены были закрыть.

- В соответствии с поручением Губернатора Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края заключила договор с подрядной организацией на подготовку проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта объекта, - рассказал главный инженер Дирекции Алексей Чумак. – В настоящий момент для разработки необходимой рабочей документации уже выполнены инженерно-геодезические и геологические работы. Ведется подбор вариантов обеспечения доступности маломобильных граждан на этой входной группе.

При разработке проектной документации будет предусмотрено устройство систем водоотведения и ливневой канализации. Чтобы дожди и ливневые воды впредь не подмывали лестницу. После положительного заключения государственной экспертизы проектной документации будет определен необходимый объем и источник финансирования для выполнения строительно-монтажных работ. Предположительно ко Дню города лестница с улицы Шевченко будет открыта.

На стадионе имени Ленина есть еще один не менее значимый и красивый объект, состояние которого вызывает серьезное беспокойство у руководства Дирекции. Это нижняя часть бермы берегоукрепительного сооружения набережной реки Амур, которая была задействована в III этапе реконструкции. Посетители парка, которые особо любят эту зону отдыха, называют ее нижней набережной. К сожалению, в результате паводка, террасная доска и сидения амфитеатра не прошли испытания на прочность.

В целях безопасности и предотвращения травматизма эта пешеходная зона была перекрыта. На поверженных участках выполнены работы по демонтажу поврежденных элементов креплений. На спусках выставлены защитные барьерные ограждения и вывешены предупредительные плакаты.

Со своей стороны, Дирекция спортивных сооружений в оперативном порядке, сразу после паводка, обратилась в адрес строителей с просьбой предоставить альтернативные предложения по вариантам замены устройства покрытия пешеходной зоны и сидений амфитеатра. До настоящего момента в адрес Дирекции информации о принятом решении не поступало. Значит вопрос до сих пор остается открытым.

В свете масштабной подготовки всей территории Хабаровского края к празднованию 75-летию Победы эта проблемная зона на стадионе имени Ленина требует особого внимания. Сегодняшняя картина нижней набережной совершенно не красит живописую береговую линию Амура.