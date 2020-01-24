Высоцкий и немножко нервно

Первый номер нашей газеты в этом году наделал шума. Информационного

Вдруг коллеги вспомнили, что в январе у газеты день рождения. Вот в прошлом году молчали, в позапрошлом, а тут вдруг раз - и из каждого утюга.

Или с замиранием сердца ждали первого выхода после каникул, а там - наше напоминание? Не знаю, не знаю. Но вроде повод – 99 лет, а слова сплошь нехорошие. Как у пресловутой бабки на лавочке: в наше-то время небо было синее, а трава зеленее. Тут разве шутку редактора Чугуева вспомнить: все течет, все из меня…

Одно остается неизменным – думаю, имею право сказать, почти четверть века в «Молодом», - недоброе слово коллег. Я уж при третьем губернаторе работаю, при четвертом редакторе (надо полагать, эти люди хоть каким-то образом влияют на внутреннюю и внешнюю редакционную политику), а не успокаиваются отдельные журналисты, все соломинки ищут. Иногда и сами запутываются. Вот одни четыре года назад писали про четыре жизни «Молодого дальневосточника», а теперь – мол, откуда вы взяли, что вам скоро сто, вы вообще – новодел. А другие так и вовсе сожалеют: было бы в этом году 100, да уж лет пять как газеты нет.

Подобные споры, помню, начались еще накануне 80-летия «МД», всем хотелось вставить в историю свои пять копеек. Считать ли «Юную рать» прародительницей, исчислять ли годы с момента присвоения названия «МД», плясать ли от издателя?

Я посмотрела на эти споры с очень обывательской точки зрения. Вот были у меня два дедушки, и у мужа моего были два дедушки, носили они четыре разные фамилии. И жить им выпало в разных государствах, хоть от своего огорода разве что на фронт уезжали. Так что ж, дети мои теперь родня только одному из четырех дедушек, потому что его фамилию носят? А гены куда девать?

Не готова сказать, как там обстояло с «Юной ратью», но у «Молодого» точно присутствует ген, возбуждающий окружающую среду, отзывающийся в иных зудом – до зубного скрежета.

В связи с еще одной рожденческой датой – Владимира Высоцкого, вспомню «мд»-шную историю 1974 года.

В 1974 году в «МД» вышла статья про бардов под названием «Звучащий нерв струны». Высоцкого в те времена упрекали в романтизации уголовного мира, навязывании советской молодежи «не тех» героев для подражания. И автор его защитил.

Вызвали автора и заместителя редактора в крайком КПСС для объяснений. Мол, напечатали политически незрелую статью «про Зощенко». (Тут молодому поколению стоит рассказать, что в 1946 году вышло Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», после которого на долгие годы попали в опалу Анна Ахматова, у «которой в силу разных причин поворота к актуальным темам нет», Михаил Зощенко, «окончательно отплывший к чужому берегу», а также Юрий Герман, Геннадий Гор, Александр Хазин, Владимир Орлов, Михаил Слонимский. В журнале «Звезда» полностью сменили редколлегию, а издание «Ленинграда» и вовсе признали нецелесообразным. Не то печатали-с. Постановление было отменено в 1988 году.)

В общем, поругали журналистов «МД» в крайкоме партии, передали дело в крайком комсомола. А уж здесь, на заседании бюро, прошлись по всему контенту: то субординацию не соблюдают, то доярка в грязном ватнике, то нуль пропал. Пришли журналисты в редакцию и сочинили песню:

У нас тут нагнетание событий, У нас, как говорят, игра с огнем. Встаем на путь сомнительных открытий И делаем в газете ход конем. Секретари, в натуре, Не волокут в культуре, Верстают под райкомами крайком, Доярку тетю Валю Отсняли без медали И факты исказили с молоком. Порвали паруса у бригантины, Трепещет нерв натянутой струны И искажает ясную картину Культурной революции страны. И вот товарищ Г…ев, Плешивый и плюгавый, Нам произносит пламенную речь Про бардов-менестрелей, Про Зощенку нестреляну, И как идеологию сберечь. За реабилитацию поэтов Мы приговора ждали, как в кино. Особенно редактор, зам и этот, который с Окуджавой заодно. Мы приговору трепетно внимаем, Мы не хотим крушить о стены лбы, Мы это все, конечно, понимаем Как обостренье классовой борьбы.

Уж нет крайкомов и райкомов, уж и Окуджаву редко поют, и вместо пламенных речей на бюро – посты товарищей по цеху в соцсетях. Но «мы это все, конечно, понимаем…».

Спасибо за пиар, коллеги!

Ирина Северцева