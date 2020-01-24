Призвание горного духа

Чтобы целый день парить на крыльях, посадите рододендрон

Мои байкальские родственники хоть и не коренное население, но, как любит говаривать один хабаровский общественник, сибиряки в пятом поколении. Давно прониклись местными обычаями и даже в особых случаях посещают ламу. И, конечно, особое внимание – волшебным свойствам местных растений.

Мне они присылают свежайший чай сагаан дали - «белое крыло». Чтоб, значит, заварила щепоть с утра и целый день парила на крыльях. У чая много разных названий: есть монгольское – адамсын тэрэлж, есть тибетское – даль-гарбо, есть якутское – хаскара. А русские раньше называли этот чай белогорским.

Едва распечатав пакетик и вдохнув запах, я сразу вспомнила эту «белую гору»: светло-серые, выбеленные ветром, солнцем, морозом родные амурские сопки под ярко-голубым весенним небом. А между ними – розовое марево. Багульник зацвел. Сагаан дали…

Мама запрещала мне жевать цветки багульника, когда они распускались из сухих веточек, поставленных в вазу. А вот бабушка коллеги, напротив, всегда заваривала с багульником чай – чтоб ребята не простужались. Я по утрам выпиваю маленькую чашечку хаскары, потому что поймала вирус и кашляю. Багульник, известно, всем шаманам лечит кашель и… отводит ложь.

А можно ли вырастить целебный кустарник на садовом участке? «А почему нет?» - ответит другая моя коллега, у которой куст рододендрона выше забора.

Если рододендрон приживется, то особого ухода не потребует. Главное, чтобы место жительства ему понравилось. Он не любит переувлажнения, почву с низкой кислотностью и несбалансированные подкормки.

Рододендрон не переносит составы, снижающие кислотность почвы. Его нельзя подкармливать золой. В этом случае растение начинает заболевать хлорозом.

Нельзя применять для подкормки рододендрона препараты с хлором и известью, так как это убьёт микоризу на корнях растения. Злоупотребление суперфосфатом приводит к вымыванию из почвы железа.

Для подкормки применяют в основном кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, сернокислый магний, сернокислый кальций, сернокислый калий, фосфорнокислый калий, азотнокислый калий, суперфосфат.

В состав грунта для рододендрона в равных пропорциях должны входить земля из-под хвойников, садовый грунт или речной песок, перепревший коровий навоз, перегной. Можно использовать вызревший компост, хвойную массу. Почва должна быть воздухопроницаемой. При посадке растения на глинистом участке в яме делают хороший дренаж. В местах с близким расположением грунтовых вод можно соорудить небольшую возвышенность под рододендрон для исключения весеннего подтопления.

Как размножить рододендрон? Есть три варианта ответа: семенами на рассаду, которую доращивают в контейнерах несколько (!) лет, черенками, отводками, разделением кустов.

Нарезку черенков проводят в первой половине лета или в конце весны – выбирают сильные, здоровые, начинающие древеснеть побеги – от верхушки длиной 7-15 см. На каждом черенке оставляют только 2-3 верхних листика, а срез делают под углом 45 градусов. На сутки черенок погружают в стимулятор роста, а потом высаживают в горшок или открытый грунт, регулярно увлажняют и поддерживают постоянную температуру 25-30 градусов. Хорошо, если температура почвы будет на несколько градусов выше, чем температура влажного воздуха. Ускоряет процесс укоренения и длительность светового дня – до 14-16 часов. Укореняться рододендрон будет пару-тройку месяцев, так что запаситесь терпением.

Можно размножить и отводками. Делается это следующим образом. У куста выбирают крайние, низко расположенные к земле побеги – 3-5.

На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения делают продольный разрез, Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см). Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы. Веточки будут готовы к отсаживанию уже осенью. Но спешить с отсаживанием не стоит: а вдруг зима окажется суровой? Подождите до следующей весны.

Саженцы рододендрона даурского или рододендрона Адамса можно приобрести в садовых магазинах.

Спецслужбы некоторых стран используют сагаан дали для безопасного повышения концентрации, сил и выносливости у своих сотрудников, находящихся в сложных и экстремальных ситуациях.