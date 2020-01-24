В Хабаровском крае предпочитают рожать после 30

Фонд социального страхования Хабаровского края подготовил статистику новорожденных, появившихся в 2019 году.

Так, впервые мамами стали 4 078 женщин. Всего на свет появилось 11 705 младенцев, из них 6 053 мальчика и 5 652 девочки. 140 семей Хабаровского края пополнились двойнями и в 2 семьях появились на свет тройняшки.

Хабаровское региональное отделение ФСС выплатило 159, 2 млн. рублей в рамках услуг медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни по программе «Родовый сертификат». За медицинские услуги, оказанные женщинам в 2019 году в медицинские организации Хабаровским ФСС перечислено 131 млн. руб.

Также, специалисты Хабаровского регионального отделения подсчитали средние параметры новорожденных дальневосточников.

рост - 52 см,

вес - 3340 грамм.

Средний возраст мам составил 34-35 лет.

Август был самым плодотворным месяцем по рождаемости, а среди дней недели лидирует пятница.