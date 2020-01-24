Как Протасов фамилию одалживал





На днях в прошлом известному форварду Игорю Протасову исполнилось пятьдесят шесть. Как же быстро летит время! Ведь, казалось, он еще недавно выходил на зеленый газон в форме родного клуба, а с прощального матча Протасова минуло уже 20 лет.

…6 октября 1999 года. Рядовой, на первый взгляд, матч первенства России среди клубов зоны «Восток» второго дивизиона превратился в настоящее событие. Ведь именно тогда состоялись проводы Игоря Протасова из большого футбола.

Вполне возможно, что день, когда этот форвард повесил бутсы на гвоздь, не вошел бы в историю. Ну кто, например, назовет конкретную дату, когда заканчивали свое выступление за хабаровский футбол Геннадий Рютин, Владимир Крымский, Владимир Бычек, Олег Скоркин, Алексей Поддубский, Василий Кармазиненко и многие другие? На моей памяти (а за футболом я слежу без малого 40 лет) лишь двум игрокам армейцев устраивали пышные проводы: Владимиру Козлову в 1989 году и Игорю Протасову в 1999-м.

Пышные проводы

Когда за 20 минут до конца матча между СКА и омским «Динамо» в составе хозяев произошла замена и на поле вышел Игорь Протасов, трибуны заметно оживились. Болельщики знали, что один из лучших бомбардиров клуба в этот день прощался с большим футболом, и, конечно же, хотели, чтобы он обязательно забил.

Судя по всему, хотел этого и сам Протасов, и его партнеры. Уверен, что когда на 76-й минуте (армейцы к тому времени уже вели 2:0) Максим Швецов исполнял очередной штрафной, он искал у ворот соперника «бенефицианта». Навес, удар Протасова - и гол! Лучшей концовки такого матча и не пожелаешь.

Для самого Игоря Протасова этот гол стал 59-м в первенствах СССР и России в составе родной команды (на сегодня это пятый результат среди бомбардиров СКА всех времен и народов). А ведь он забивал в кубковых матчах, один сезон провел за владивостокский «Луч», став тогда с девятью мячами лучшим бомбардиром приморцев. Всего же Протасов, как посчитали статистики, забил за свою карьеру 68 голов.

После упомянутого матча состоялись пышные проводы. Были подобающие такому случаю речи, подарки и… трогательная сцена, когда партнеры взвалили Игоря на плечи и пронесли несколько метров вдоль кромки поля. А у входа в подтрибунные помещения Протасова уже караулили болельщики, чтобы взять у героя автограф.

…Сейчас Игорю (точнее, уже Игорю Олеговичу) 55 лет. Он по-прежнему в футболе: является директором Центра подготовки юных футболистов при ФК «СКА-Хабаровск», а в свободное время играет за ветеранов и продолжает забивать свои голы.Болельщики, конечно, помнят, что в свое время Протасов работал в тренерском штабе главной команды Хабаровска, а в сезоне-2011 даже возглавлял армейцев. Был в его биографии и такой эпизод: на финише первенства ФНЛ - 2016/17, по итогам которого армейцы впервые в своей истории завоевали путевку в премьер-лигу, нашу команду вместе с Алексеем Поддубским тренировал Игорь Протасов.

Вышел и сразу забил

Интересно, что свой первый мяч в большом футболе форвард забил в своем дебютном поединке за СКА. Протасов до сих пор помнит об этом, хотя с того времени прошло уже 35 лет.

- Зима 1984 года. Играем в московском манеже кубковый матч с ворошиловградской «Зарей». Я выхожу на замену. К тому времени Сергей Козлов как раз сравнял счет. И вот в дополнительное время мне с передачи Владимира Крымского удается забить победный гол, - рассказывает Игорь Олегович, словно этот эпизод произошел вчера.

- А как вообще попали в СКА? Вы, насколько я знаю, начинали в хабаровском «Динамо».

- Мой футбол, как у многих, начинался во дворе. В те годы, если помните, большой популярностью пользовались турниры на призы клуба «Кожаный мяч». И вот как-то на стадионе «Динамо» проводим какой-то матч, за которым, как потом выяснилось, наблюдал тренер Геннадий Иванович Смирнов. Он и позвал меня в детско-юношескую команду под бело-голубым флагом.

Когда я учился в десятом классе, ко мне проявил интерес Николай Николаевич Маликов, наставник взрослой дружины «Динамо». Поиграл за клуб на первенстве края пару сезонов. А в начале 1983 года на зимнем турнире меня увидел в деле Борис Тимофеевич Семенов, в ту пору начальник хабаровских армейцев (главным тренером тогда был Валентин Афонин. - Прим. авт.), и пригласил в СКА. Вот именно тогда я впервые и окунулся в большой футбол, съездил с командой на сборы.

До игр первенства СССР среди клубов первой лиги меня, понятно, еще не допускали, но за дубль (а в те годы это был приличный турнир) начал выступать и даже забил несколько мячей. Ну а потом армейцев возглавил Леонид Назаренко, который и выпустил меня на замену в кубковом матче с «Зарей».

- Однако закрепиться в СКА вам тогда не удалось…

- Ну, конкуренция была жесткой. А мне всего-то 20 лет, далеко не все еще получалось. К тому же Назаренко думал прежде всего о сиюминутных успехах, и с молодежью ему возиться было недосуг. Тем не менее в 12 матчах за главную команду принял участие, продолжал играть за дубль. Тогда там играл и Ахрик Цвейба, в будущем известный футболист.

- Известный форвард Валерий Шмаров, который позже с московским «Спартаком» становился чемпионом СССР, как-то рассказывал, что несколько встреч за дубль хабаровчан он провел под фамилией… Протасов. Как так получилось?

- Валерия заявить за нашу команду так и не удалось (потом его забрали в ЦСКА), но спортивную форму-то надо было как-то поддерживать. А тут у меня как раз ангина, на выезд не поехал. Вот Шмаров и сыграл под моим именем и даже что-то забил. Помнится, как-то и сам Назаренко появился на поле в матче дублеров под фамилией... Киселев (был тогда такой игрок в команде. — Прим. авт.). Правда, произошел конфуз: арбитр по ходу матча его узнал. Леонид Васильевич ведь в футбольных кругах был фигурой известной: в свое время выступал за ЦСКА и олимпийскую сборную СССР. Кстати, за дубль кто у нас только не играл, даже клубный врач отметился.

Но мы немного отвлеклись. Так вот, чувствую, что в команде молодежь не особо жалуют, я отправился за игровой практикой в соседний Комсомольск-на-Амуре в команду второй лиги «Амур». Отыграл там два сезона, попутно успев окончить педагогический институт и жениться. Потом на полтора года попал в армию в погранвойска. Но футбол продолжал быть рядом. Надеялся еще сыграть на высоком уровне. В 1988 году армейцев возглавили бывшие игроки клуба Владимир Бычек и Владимир Крымский, которые сделали ставку на местные кадры. И обо мне вновь вспомнили.

Звёздный час и распад СССР

- Ваш звездный час, судя по всему, пришелся на сезон-1991, когда вы стали лучшим бомбардиром зоны «Восток» второй лиги, забив 17 голов…

- Тогда у нас собралась достаточно крепкая команда. Подросла молодежь - Юра Шпирюк, Леша Поддубский, Андрей Молчанов, Илья Макиенко… В расцвете сил были Олег Скоркин, Витя Чухонцев, Олег Лаврух, пришлись ко двору Вадик Мыськив, Дима Бориско, Валера Харламов. Мы тогда заняли вслед за читинским «Локомотивом» второе место, а меня признали лучшим игроком зонального первенства.

Впрочем, голевое чутье у меня стало появляться еще за год до этого. В сезоне-1990 я играл в паре с известным форвардом Геннадием Смирновым (царство ему, как говорится, небесное), и на двоих мы забили 21 мяч. Жаль, что после славного сезона-1991 эту команду не удалось сохранить. Распался Союз, многим стало не до футбола, игроки начали разбегаться.

Состав комплектовался в основном за счет вчерашних воспитанников ДЮСШ. Как раз тогда подтянули Лешу Кандалинцева, который ныне генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». В 1993 году даже главный тренер Владимир Бычек вынужден был выйти на поле. Был период, когда зарплату не платили месяцев по семь-восемь! Хорошо, я был в звании прапорщика: получал паек, еще как-то выкручивался.

- Но в 1994 году вы все же перешли во владивостокский «Луч»…

- Меня туда звали и раньше. Ведь «Луч» в сезоне-1993 играл в высшей лиге и начал проявлять интерес к игрокам из Хабаровска. Олег Скоркин, кстати, как раз тогда перебрался во Владивосток. А меня держала армия. Уволиться, конечно, было можно, но тогда я бы потерял квартиру. В общем, дослужил положенный срок. Хотя все равно пришлось еще долго судиться со штабом Дальневосточного военного округа. В 1994 году «Луч» уже играл в первой лиге, и я с девятью голами стал лучшим бомбардиром клуба. А потом в клубе сменился тренер, который сделал ставку на своих людей.

- И тогда промелькнуло сообщение, что Игорь Протасов завязывает с футболом и уходит в бизнес…

- Ну надо было найти какой-то повод, чтобы уехать из Владивостока. Тогда как раз создавался профессиональный футбольный клуб СКА (Хабаровск). Его возглавил Александр Чудин, и футболисты, ранее покинувшие клуб, стали вновь востребованы. Вернулись Леша Поддубский, Сережа Козлов, Олег Скоркин и я. Правда, нас удалось заявить только во втором круге сезона-1995. Пока утрясались дела, я поддерживал форму, выступая за команду поселка Хор на первенстве края.

Так я вернулся в родной клуб и отыграл еще несколько сезонов. А в 1999 году СКА возглавил Олег Смолянинов. Для усиления состава он привез с собой группу новых игроков, и меня, так сказать, отправили на заслуженную пенсию. Мне тогда как раз 35 лет исполнилось. Проводили, правда, с почестями (улыбается).

Потом стал работать с дублем СКА. Оттуда, кстати, в команду мастеров затем попали Максим Живновицкий, Саша Димидко и некоторые другие. Благодаря в прошлом известному арбитру Александру Кузьменко я поступил в Высшую школу тренеров, которую в 2003 году с отличием окончил. Кстати, стал первым дипломированным специалистом из дальневосточных тренеров. Ну а к сезону-2006 главную команду стал готовить Сергей Горлукович, и я стал одним из его помощников.

Брутальный Горлукович и 0:5 от «Луча»

- Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Сергей Горлукович - человек своеобразный, сработаться с ним, насколько я знаю, удавалось далеко не каждому…

- Я так скажу: если ты качественно выполняешь свою работу и пунктуален во всем, то нет никаких проблем. Да, Вадимыч - человек брутальный: для него есть или черное, или белое. Если он тебя принял, это хорошо. Но если ты где-то, что называется, дал маху, пощады не жди. Когда Горлукович во второй раз возглавил армейцев в 2010 году, я ведь уже было отошел от тренерских дел. Работал спокойно директором спорткомплекса «Энергия». Но Вадимыч меня хотел видеть в команде. И я вновь выбрал беспокойные хлопоты эти.

- Его дебют на посту главного тренера нашего выдался удачным: команда заняла пятое место. Почему, на ваш взгляд, в сезоне-2010 произошел провал и Горлукович вынужден был осенью покинуть команду?

- На эту тему можно долго рассуждать, но мое мнение такое. Когда Вадимыч в 2006 году впервые возглавил клуб, менталитет у футболистов был другой. Было много дальневосточников, еще играли Леша Поддубский, Макс Швецов, Леша Кандалинцев и другие ветераны с советским, я бы так сказал, мышлением.

Они прошли ту стадию, когда молодыми попадали в команду мастеров, где тогда были довольно жесткие отношения. Я и сам в свое время прошел через это. Нелегко, скажу вам, закрепиться в команде, когда в ней такие зубры, как Владимир Бычек, Геннадий Рютин, Владимир Козлов… И то же самое прошел Поддубский.

В общем, когда Горлукович включал начальника и начинал командовать и орать, ветераны в принципе большого стресса не испытывали. А вот в сезоне-2010 у нас уже играли другие люди. И многие из них только при виде Вадимыча начинали трястись. Хотя игроков, которые отдавались игре полностью, Горлукович уважал.

- После ухода Горлуковича тот сезон вы с Алексеем Поддубским довели до конца и довольно успешно (семь побед в восьми матчах). А потом вас назначили главным тренером. И все было нормально, пока армейцы в сентябре 2011 года дома не были разгромлены соседями из Владивостока - 5:0. Ну не могла же команда в одночасье разучиться играть?

- До сих пор для меня это загадка. Страсти перед игрой были накалены до предела: зачем-то даже встречу команды с болельщиками организовали. «Луч» тогда возглавлял Сергей Павлов, который умеет решать задачи и по выходу в более престижный дивизион, и по сохранению позиций в лиге. Дела тогда у приморцев шли неважно, тренер по ходу сезона существенно усилил состав.

А тут еще и погода подвела - дождь, ветер, на таком вязком поле скоростного футбола не покажешь. Гости играли на контратаках, поймали нас в конце первого тайма. Мы, понятно, пошли отыгрываться, раскрылись. И понеслось… Что ни удар по нашим воротам, то гол. Недаром говорят: выигрывает команда, а проигрывает тренер. Я весь удар за то поражение взял на себя. Посчитал, что команду надо встряхнуть.

…История, как известно, не знает сослагательных наклонений. Теперь мы уже никогда не узнаем, как бы дальше играл тогда СКА, если бы Протасов остался у руля клуба. Впрочем, сам Игорь Олегович не жалеет ни о чем. Он всю жизнь занимается своим любимым делом, и это, пожалуй, главное.

Владислав Махов