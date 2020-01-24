Али Мамедов: Не Жириновскому решать судьбу Трутнева

Эпопея с формированием российского кабинета министров завершена. Все ключевые фигуры расставлены по своим местам. Этому предшествовала агрессивная риторика со стороны разных политических сил. Активным спикером выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В частности, накануне назначения кабмина он выступал с критикой полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева. Полпред, как известно, свои позиции сохранил.

- Не Жириновскому решать судьбу Трутнева, - уверен хабаровский общественник, предприниматель Али Мамедов. - И никакому другому политику, сидящему в Госдуме и бывающему в регионе, максимум, наездами. Решение о том, какой полпред нужен региону должен принимать Президент страны, основываясь на мнение людей, которые здесь живут. Так же, как и недовольство народа может стать поводом для кадровых решений.

В случае с Юрием Трутневым речи о народном недовольстве не идет. Это системный, взвешенный политик, нацеленный на конкретные результаты. Он готов брать в работу инициативы, важные для нас. Как, например, предложенную нами инициативу о снижении пенсионного возраста для дальневосточников. Ее Трутнев намерен обсуждать на федеральном уровне.

Уверен, что сохранение фигуры Юрия Трутнева в качестве дальневосточного полпреда - важно для стабильного развития региона.