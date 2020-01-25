У Хабаровска - новый герой

Обращение к мэру города Хабаровска С.А. Кравчуку

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Просим вас отметить героические действия депутата Хабаровской городской думы от фракции ЛДПР Владимира Матвеева.

Благодаря его системному подходу к работе и управленческим навыкам была предотвращена возможность распространения огня от электрощитка в доме 211 по проспекту

60-летия Октября.

Как только депутату стало известно о возгорании, он экстренно собрал рабочую группу депутатов Городской Думы, в которую вошли Матвеев В.А., Цыбров И.В., Ибрагимова Н.В. и помощник депутата Ланкова О.М. Сообща, они вызвали пожарную машину. Всего через 10 минут после их решительных действий к месту возгорания прибыл пожарный расчет и аварийная горэлектросетей. Еще через 25 минут приехала ремонтная бригада от управляющей компании. Благодаря организованной работе депутатов по вызову экстренных служб возгорание удалось локализовать за две минуты, а спустя 30 минут восстановить подачу электроэнергии.

Вот что значит по-настоящему эффективный управленец! Таких бы городу побольше.

Жители города Хабаровска.