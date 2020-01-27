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Пожар в складском помещении в Советской Гавани разгорелся на 430 кв. метров
В 10.18 27 января 2020 года на пульт пожарной связи города Советская Гавань поступило сообщение о возгорании на территории складского помещения коммерческого предприятия лесной промышленности, расположенного по улице Морской. На место незамедлительно выехали пожарные расчёты, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
На момент прибытия на место вызова установлено, что в отдельно стоящем складском помещении горит внутренняя отделка строения и оборудование, находящееся внутри. Приступили к тушению. Звенья газодымозащитной службы пошли в разведку, проверяя на наличие людей.
В 10.47 удалось остановить распространение огня, в 11.02 были ликвидированы очаги открытого горения. В настоящий момент проводятся работы по проливке, разбору конструкций, и проверке на наличие скрытых очагов пожара.
Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 430 кв.м. В ангаре хранились техника и оборудование для тушения лесных пожаров.
В тушении пожара задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.
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