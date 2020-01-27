В Хабаровске быть русским очень дорого

Бывает так: словно щелчок и словно из тайных недр некая искомость поднимается, потихоньку, незаметно, как градус в бражке: вроде вчера все было спокойно, а тут заволновалось, запузырило, не уследил, и на тебе – сорвало крышку, и пенистая струя в потолок.

Так и с русскостью. Живешь себе, живешь, клянешь советское прошлое, да им и кормишься, да вдруг захочется марципанов, не заморских, а наших, исконных, русских. Вот мы с коллегой и заявились как-то в одно хабаровское русское общепитовское заведение.

Говоришь «русская кухня», и, конечно, мозг отказывается вспоминать социалистические столовки, где правили бал жирные поварихи с воровато-советскими физиономиями, вспоминаешь Гиляровского:

«Балычок получен с Дона… Янтаристый… С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет… Потом белорыбка с огурчиком…Манность небесная, а не белорыбка. Икорка белужья парная… Паюсная ачуевская — калачики чуевские. Поросеночек с хреном, тестовская селянка с осетриной, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская, натуральные котлетки а ля Жардиньер. Телятина, как снег, белая. А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье. В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню. Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Леве N 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона».

Эту российскую кулинарную исконность подрастеряли в борьбе за светлое будущее вместе со всеми вкусами и ароматами. Конечно, потуги есть хоть как-то ее восстановить. Вот и пошли мы с коллегой попробовать Русь на вкус. Понятно, что здесь, на Дальнем Востоке, а точней, в Маньчжурии, какая Русь? Не Московия. Но все же!

Коллега посмотрел в меню и из всего разнообразия выбрал зачем-то селедку под шубой (в кулинарных пристрастиях советская матрица крепка, как броня) и груздянку. Что же, и я остановился на этом супе из черных груздей, заодно заказав зачем-то бифштекс с картошечкой, запеченной со шпиком с сыром. Тоже не особо по-русски.

В Хабаровском крае можно найти в тайге грузди и красные, и зеленые, и мокрые, и сухие. Остановились эти русские рестораторы почему-то на черных.

Честно говоря, сегодня это в Хабаровске экзотично – черные грузди. Килограмм соленых обычных груздей на рынке стоит больше, чем килограмм красной рыбы. Эту рыбку с осетровыми большевики и их наследники почти совсем в Амуре вывели. Неужели заодно и грузди?

Груздянка - кушанье русское, конечно. Только вот черный груздь хрупкий, горький, условно съедобный и не слишком ароматный. Из них суп, считают доки в кулинарии, не варят. Грибы эти подлежат вымачиванию в солевом растворе и последующей засолке.

Грибной дух, однако, был, и его можно было учуять, если обоняние как у овчарки и если поднести личико совсем к поверхности варева. Согласитесь, что есть так совсем затруднительно как-то.

Что касается бифштекса, изготовленного из говяжьего фарша, он был традиционно для Хабаровска омерзителен. Ни говяжьего аромата, ни вкуса. Сухой, что кусок хлеба. Видимо, изготовлен из перемороженной говядины старше меня возрастом.

Яйцо было слегка подсохшее, как будто его жарили не перед подачей, а часов за десять до этого. Напомню, что по советской традиции на бифштекс водружают жареное яйцо при подаче.

Музыкальное оформление под это все - большей частью казачьи песни и какие-то жуткие стилизации a la russe. Особенно были нехороши песни, выводимые жутким пацаньим голоском. Так обычно по подворотням пролетарских кварталов пели дворовые песни для соблазнения и так доступных девах.

А вот картошечка был хороша: сладковатая, не мыльно-китайская. Она и вкус груздянке создавала, и в запечённом виде был хороша.

Запил все это американо, и разошлись мы с коллегой по домам. Шел я и думал, что с русскостью нужно быть осторожными. Ну не можем мы по-русски, не можем мы быть щедрыми, все у нас убого да воровато получается, по-советски все выходит, так и назвали бы свое заведение эти рестораторы, допустим, в «Гостях у Сталина» или "Гостеприимство по-советски".

Заплатил я за все это кулинарное безобразие чуть более тысячи рублей. Дорого, однако, быть в Хабаровске русским!





Юрий Рязинкин