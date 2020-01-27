Акция памяти «Блокадный хлеб» продолжается в Хабаровске

Сегодня, 27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» на базе Краевого центра образования пройдет Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Главные гости мероприятия – жители блокадного Ленинграда – Силантьева Галина Павловна и Медынская Нина Евгеньевна.

Урок памяти «Блокадный хлеб» объединил общеобразовательные школы по всей стране, главная его цель – передать информацию о событиях блокады последующим поколениям, сохранить память о беспрецедентной трагедии жителей Ленинграда. С 24 по 27 января в школах Хабаровска прошли встречи на тему «Блокада Ленинграда». Учащимся показали оружие, которые использовали солдаты во время войны, и рассказали о подвиге жителей оккупированного города.

26 января Волонтеры Победы раздавали информационные материалы, освещающие события блокады Ленинграда.

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», открывающая Год памяти и славы 2020, проходит во всех регионах России. Старт акции был дан в Санкт-Петербурге 18 января во время визита президента РФ Владимира Путина на масштабную трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну».

Екатерина Круглова, руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы: «2020 год объявлен по всей стране Годом памяти и славы – в течение всего года мы вспоминаем людей, которые пожертвовали своей жизнью ради нашего мирного неба над головой. Благодаря сохранению исторической памяти, подвиг каждого из них останется жить - в наших сердцах. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» открыла этот год – она призвана напомнить о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны. Эта акция – то немногое, что мы можем сделать сегодня, чтобы отдать дань уважения ленинградцем: блокада навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих поколений».





Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 000 000 человек, к концу блокады осталось лишь 557 700, по последним подсчетам в блокадном Ленинграде погибло около 1 500 000 человек. Причем подавляющие большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода. 150 000 артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых домов 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.